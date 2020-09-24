Старую школу попробуют продать

Школа опустела два года назад - после того как Ахтмеская гимназия стала основной школой. Полтора года рассматривался вариант реновации здания, чтобы перевести сюда Ахтмескую школу искусств, объединив под одной крышей музыкальное и художественное отделения. Однако, посчитав расходы, от этого варианта отказались. По словам мэра Людмилы Янченко, оказалось, что в здании 1953 года постройки необходим значительный объем работ по реконструкции систем жизнеобеспечения и затраты получаются неоправданно большими - порядка трех миллионов евро.

- Рассматривали также вариант использования в целях клуба "Ахтме" - коллектив тоже остро нуждается в дополнительных площадях, - комментирует мэр. - Но, обсудив детали, пришли к мнению, что и для этого тоже потребуются затраты, пусть и не столь значительные. Так как в планах строительство нового досугового центра на улице Малева, 4, в который переедут школа искусств и клуб, решили оставить запланированные на реновацию старой школы средства на подготовку - детальная планировка уже идет и займет около года. Процесс не быстрый, рассчитываем, что в 2022 году откроется новое финансирование из фондов Евросоюза и будет рассматриваться тема социально-досуговых учреждений, к этому времени успеем подготовить проект ходатайства, для чего необходима детальная планировка. В соответствии с современными мировыми тенденциями в первую очередь на поддержку могут рассчитывать проекты, направленные на сбережение энергоресурсов и на социальные объекты.