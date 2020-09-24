Спектакли "Золотой Маски" перенесли на следующий год

В октябре в Эстонии проходит популярный международный театральный фестиваль "Золотая Маска в Эстонии", собирающий вместе как русскоязычную, так и эстоноязычную публику. Традиция беспрерывно продолжается более 15 лет, но нынче организаторы вынуждены сделать перерыв - объявили о переносе запланированных спектаклей на следующий год.
Фестиваль "Золотая Маска в Эстонии" стал первым зарубежным проектом российского фестиваля и премии "Золотая Маска". Спектакли-лауреаты и номинанты премии показывают в разных городах мира, ведь театр - живое искусство, не признающее границ. Программы, подобные проектам "Золотой Маски" за рубежом, не только знакомят аудиторию по всему миру с современным российским театром, но и создают единое пространство для людей разных культур.
В текущем году зарубежные фестивали планировались в Эстонии, Латвии, Израиле и Турции. Но ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции, и связанные с ней риски делают осенние встречи с артистами невозможными. Совместно с российскими и латвийскими партнерами, вслед за решением организаторов в Израиле и Стамбуле, эстонская команда организаторов тоже приняла решение отложить свои обширные планы на следующий год.
По словам директора фестиваля Светланы Янчек, был проделан огромный объем подготовительной работы, разработаны маршрутные карты, в процесс вовлечены спонсоры, партнеры и театральные специалисты. Она обещает, что зрители их увидят, так как программа максимально будет перенесена на следующую осень.