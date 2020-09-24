Ответственность за оформление "пятикронового вида" мэр Нарвы взял на себя

На состоявшейся 22 сентября традиционной церемонии передачи Нарве титула осенней столицы Эстонии мэр приграничного города Алексей Евграфов со сцены пообещал, что к осенней столице 2021 года, то есть примерно за год, будет построена смотровая площадка с так называемым пятикроновым видом.

Идея "пятикронового вида" родилась в Нарве около пятнадцати лет назад, когда в Эстонии в качестве национальной валюты ходили кроны и пятикроновую банкноту украшал панорамный вид на пограничную реку и старинные крепости на двух ее берегах. Власти города определили подходящую точку для оформления соответствующей смотровой площадки - на скалистом утесе в самом конце улицы Игоря Графова.

Стоимость создания там смотровой площадки Нарвская горуправа в 2008 году предварительно оценивала примерно в три миллиона крон (около 192 тысяч евро). Уже тогда рассчитывали на поддержку из еврофондов.

Городские власти мечтали, что на смотровой площадке будет стоять памятник знаменитому уроженцу Нарвы - гроссмейстеру Паулю Кересу, чей портрет олицетворял пятикроновую купюру. Однако, поскольку воплощение идеи затянулось, к столетию Кереса в 2016 году памятник открыли совсем в другом месте Нарвы. Так что на берегу новой статуи уже не предвидится.

Часть будущего променада

Оформление "пятикронового вида", обещанное мэром, является частью подготовленного Нарвой проекта третьего этапа строительства речного променада. Проект готовится совместно и параллельно с российским Ивангородом, и символично, что со смотровой точки открывается вид на сопредельный город тоже.

Ныне существующий нарвский речной променад будет продлен по популярному в Липовой ямке (Йоаорг) месту для прогулок - перешейку, отделяющему основное русло реки Нарва от запруды с городским пляжем. Конкретно строительство смотровой площадки на скалистом берегу рассматривалось как дополнительная возможность, если хватит денег, выделенных программой поддержки.

- Но раз мэр говорит - значит будет, - уверена Наталия Орава из службы проектов Нарвского департамента развития и экономики.

На данный момент, как подчеркнула Орава, еще даже не объявлен тендер для реализации проекта продления променада. Как и в какие сроки будет развиваться эта история - невозможно предсказать.

Эскиз будущей смотровой платформы "пятикронового вида" на прибрежной скале. ФОТО: Projekt Kuubis OÜ / Нарвская горуправа

Проект на пять миллионов евро

Проект "Речные променады - 3" имеет поддержку из программы приграничного сотрудничества России и Эстонии на период 2014-2020 годов. Грант-контракт подписали 29 июня 2020 года. Общий бюджет проекта - около 5,3 миллиона евро, из них поддержка программы - свыше 4,7 миллиона. Планируемый срок реализации - июнь 2022 года.

Программа приграничного сотрудничества России и Эстонии на 2014-2020 годы направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой для содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны границы.

Основные запланированные по проекту действия в Нарве: продолжение существующего променада в прибрежной зоне отдыха Йоаорг, укрепление берега, реконструкция мостов, установка энергосберегающего освещения, строительство пешеходных и велосипедных дорожек, смотровой площадки, благоустройство территории. В Ивангороде на сопредельном берегу пограничной реки тамошние власти хотят построить около 500 метров променада, в том числе укрепить берег, установить энергосберегающее освещение, построить пирс и необходимую туристическую инфраструктуру.

Также в рамках проекта должна появиться единая рекламная стратегия соседних городов и проведены мероприятия по привлечению населения, туристов и предпринимателей на исторические променады в Нарве и Ивангороде.