В Йыхвиском попечительском центре четыре человека заразились коронавирусом

В Йыхвиском попечительском центре коронавирус выявлен у четырех человек - двух сотрудников и двух жильцов.
В начале недели результат теста на наличие коронавируса у одного из сотрудников Йыхвиского попечительского центра, расположенного в центре города, оказался положительным. Сегодня выяснилось, что инфицированы еще один работник и двое жильцов, сказала помощник старейшины Йыхвиской волости член совета попечительского центра Мессурме Писарева.
Она добавила, что двое инфицированных жильцов были доставлены в больницу, в среду примерно 80 жильцов и 35 сотрудников прошли тестирование.
За последние сутки в Ида-Вирумаа добавилось 16 новых положительных результатов тестов. Заболели 159 человек, 831 житель уезда находится под наблюдением Департамента здоровья.
Пресс-представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп сообщила, что в среду в Ида-Вирускую центральную больницу были доставлены шесть пациентов, в настоящее время 14 человек проходят лечение от коронавируса, у некоторых из них есть сопутствующие заболевания.
По словам Кингсепп, вызывает беспокойство тот факт, что в последние дни в Ида-Вирумаа среди инфицированных увеличивается доля людей старше 50 лет.