В Йыхвиском попечительском центре четыре человека заразились коронавирусом

В начале недели результат теста на наличие коронавируса у одного из сотрудников Йыхвиского попечительского центра, расположенного в центре города, оказался положительным. Сегодня выяснилось, что инфицированы еще один работник и двое жильцов, сказала помощник старейшины Йыхвиской волости член совета попечительского центра Мессурме Писарева.

Йыхвиский попечительский центр. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Она добавила, что двое инфицированных жильцов были доставлены в больницу, в среду примерно 80 жильцов и 35 сотрудников прошли тестирование.

За последние сутки в Ида-Вирумаа добавилось 16 новых положительных результатов тестов. Заболели 159 человек, 831 житель уезда находится под наблюдением Департамента здоровья.

Пресс-представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп сообщила, что в среду в Ида-Вирускую центральную больницу были доставлены шесть пациентов, в настоящее время 14 человек проходят лечение от коронавируса, у некоторых из них есть сопутствующие заболевания.