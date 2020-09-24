Чт, 24.09.2020
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В Йыхвиском попечительском центре четыре человека заразились коронавирусом

В расположенном в центре Йыхви попечительском центре 80 жильцов и 35 сотрудников.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Йыхвиском попечительском центре коронавирус выявлен у четырех человек - двух сотрудников и двух жильцов.

В начале недели результат теста на наличие коронавируса у одного из сотрудников Йыхвиского попечительского центра, расположенного в центре города, оказался положительным. Сегодня выяснилось, что инфицированы еще один работник и двое жильцов, сказала помощник старейшины Йыхвиской волости член совета попечительского центра Мессурме Писарева. 

Йыхвиский попечительский центр.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Она добавила, что двое инфицированных жильцов были доставлены в больницу, в среду примерно 80 жильцов и 35 сотрудников прошли тестирование. 

За последние сутки в Ида-Вирумаа добавилось 16 новых положительных результатов тестов. Заболели 159 человек, 831 житель уезда находится под наблюдением Департамента здоровья. 

Пресс-представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп сообщила, что в среду в Ида-Вирускую центральную больницу были доставлены шесть пациентов, в настоящее время 14 человек проходят лечение от коронавируса, у некоторых из них есть сопутствующие заболевания. 

По словам Кингсепп, вызывает беспокойство тот факт, что в последние дни в Ида-Вирумаа среди инфицированных увеличивается доля людей старше 50 лет.

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