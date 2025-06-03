Тушение пожара в ангаре Йыхви продолжалось до позднего вечера

Ангар был заполнен легковоспламеняющимися материалами, а последующие работы по тушению пожара осложнялись обрушением несущих конструкций здания и жестяной кровли.

Для тушения пожара внутри ангара пришлось убрать обломки конструкций, для чего на место происшествия был доставлен грейферный кран.

2 июня около четырех утра в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в здании на улице Каазику в деревне Йыхви волости Йыхви. К прибытию спасателей большой ангар горел открытым пламенем. Самый сильный огонь полыхал в середине здания.

На ангаре находились солнечные батареи, которые были подключены к сети, но аккумуляторов не имелось. На место происшествия были вызваны электрики.

К шести часам более крупное возгорание удалось локализовать, однако крыша ангара обрушилась.