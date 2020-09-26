Хелир-Валдор Сеэдер: Русский избиратель выбирает национальность, а не мировоззрение

- Почему у "Isamaa" в Ида-Вирумаа дела обстоят так плохо?

- Исторически для нас этот регион был сложным. У нас нет здесь крепкой структуры, но один мандат на выборах в Рийгикогу мы иногда все же получали, например, Эрки Ноол.

- На местных выборах ситуация еще хуже: в 2017 году вы свои списки выставили только в четырех самоуправлениях Ида-Вирумаа, и из всей этой компании лишь один кандидат был избран - Тийт Салван в Тойла. В Нарве, Кохтла-Ярве и Алутагузе у "Isamaa" результат менее одного процента. Почему же партия, бывшая в Эстонии долгое время у власти, не смогла закрепиться в одном из крупнейших уездов страны?

- Мы здесь не очень активно и интенсивно действовали. Энергия ушла на другие регионы. Но действующая партийная организация у нас здесь все-таки имеется. А вообще-то этот вопрос можно задать и всем остальным партиям, кроме Центристской. С небольшими различиями, но в Ида-Вирумаа у всех такое же положение, как и у нас.

- А в чем причина, что у других партий столь слабая поддержка в таком значимом уезде, как Ида-Вирумаа?

- Причина в далекой истории. Русский избиратель на выборах очень четко все же руководствуется языком и национальностью, а не мировоззрением, и это по всей Эстонии. Когда мы говорим об интеграции, то это должна быть как языковая, культурная, бытовая, так и политическая интеграция. В течение 30 лет политической интеграции не было.

- Почему?

- Часто говорят, сморите, как хорошо, что у нас все-таки есть Центристская партия, которая представляет русского избирателя. Это, конечно, хорошо, но плохо то, что они сгруппировались возле одной партии только на основании языка и национальности, а не опираясь на мировоззрение. Это идет еще со времен Эдгара Сависаара, когда русский избиратель был основой электората Центристской партии. Этим Центристская партия и создала себе прочный и стабильный фундамент. После ухода Сависаара добавилась и часть эстонского электората.

Было бы в общих интересах, если бы и русские избиратели, которым близка идеология социал-демократов, консерваторов, "зеленых" или либералов, выбирали партии на основании своего мировоззрения.

Конечно, можно всем другим партиям, в том числе и "Isamaa", бросить упрек, что они мало работали с русским избирателем. Но в нынешней создавшейся ситуации другим партиям тяжело вступить в диалог с русскими избирателями. Для этого, образно говоря, нужно перекричать Центристскую партию, то есть это радикально-популистская политика в отношении русского избирателя. Центристская партия сегодня же русским избирателям по большей части предлагает то, чего они ждут, к чему они в течение долгого времени психологически, морально и пропагандистски подготовлены.

- И что это такое?