Хелир-Валдор Сеэдер: Русский избиратель выбирает национальность, а не мировоззрение

Председатель правительственной партии "Isamaa" и заместитель председателя Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер считает, что большая часть русских избирателей по-прежнему связана политической идеологией, созданной во времена Эдгара Сависаара, и поэтому партиям с другим мировоззрением в Ида-Вирумаа очень трудно увеличить и так малое число своих сторонников.
- Почему у "Isamaa" в Ида-Вирумаа дела обстоят так плохо?
- Исторически для нас этот регион был сложным. У нас нет здесь крепкой структуры, но один мандат на выборах в Рийгикогу мы иногда все же получали, например, Эрки Ноол.
- На местных выборах ситуация еще хуже: в 2017 году вы свои списки выставили только в четырех самоуправлениях Ида-Вирумаа, и из всей этой компании лишь один кандидат был избран - Тийт Салван в Тойла. В Нарве, Кохтла-Ярве и Алутагузе у "Isamaa" результат менее одного процента. Почему же партия, бывшая в Эстонии долгое время у власти, не смогла закрепиться в одном из крупнейших уездов страны?
- Мы здесь не очень активно и интенсивно действовали. Энергия ушла на другие регионы. Но действующая партийная организация у нас здесь все-таки имеется. А вообще-то этот вопрос можно задать и всем остальным партиям, кроме Центристской. С небольшими различиями, но в Ида-Вирумаа у всех такое же положение, как и у нас.
- А в чем причина, что у других партий столь слабая поддержка в таком значимом уезде, как Ида-Вирумаа?
- Причина в далекой истории. Русский избиратель на выборах очень четко все же руководствуется языком и национальностью, а не мировоззрением, и это по всей Эстонии. Когда мы говорим об интеграции, то это должна быть как языковая, культурная, бытовая, так и политическая интеграция. В течение 30 лет политической интеграции не было.
- Почему?
- Часто говорят, сморите, как хорошо, что у нас все-таки есть Центристская партия, которая представляет русского избирателя. Это, конечно, хорошо, но плохо то, что они сгруппировались возле одной партии только на основании языка и национальности, а не опираясь на мировоззрение. Это идет еще со времен Эдгара Сависаара, когда русский избиратель был основой электората Центристской партии. Этим Центристская партия и создала себе прочный и стабильный фундамент. После ухода Сависаара добавилась и часть эстонского электората.
Было бы в общих интересах, если бы и русские избиратели, которым близка идеология социал-демократов, консерваторов, "зеленых" или либералов, выбирали партии на основании своего мировоззрения.
Конечно, можно всем другим партиям, в том числе и "Isamaa", бросить упрек, что они мало работали с русским избирателем. Но в нынешней создавшейся ситуации другим партиям тяжело вступить в диалог с русскими избирателями. Для этого, образно говоря, нужно перекричать Центристскую партию, то есть это радикально-популистская политика в отношении русского избирателя. Центристская партия сегодня же русским избирателям по большей части предлагает то, чего они ждут, к чему они в течение долгого времени психологически, морально и пропагандистски подготовлены.
- И что это такое?
- Это, например, то, что школы должны оставаться русскоязычными, чтобы повседневное делопроизводство было доступно на русском языке и т.д. Это удобно, это обещали и в этом направлении обрабатывали своих избирателей. Конечно, в широком плане очень непопулярно вытаскивать людей из этой удобной зоны.
Приведу крайнее сравнение. Если мы в спешном порядке захотели бы вернуть своих избирателей, которые перешли к EKRE, то мы должны были бы выкрикивать лозунги еще более радикальные и популистские, чем сейчас это делает EKRE.
Но в дальней перспективе это неверный шаг. Я считаю, что если начнется состязание в раздаче радикальных и популистских предвыборных обещаний и предпримутся попытки их реализовать, то это будет губительный путь для Эстонии. Мы, скорее, пойдем по очень длинному и полному испытаний, но по своему пути.
- В Ида-Вирумаа избирательная активность заметно снизилась, так как часть прежних сторонников не желают больше голосовать за Центристскую партию. Почему другим партиям не удалось их перетянуть на свою сторону?
- Ожидания и идеология поддерживающих политику Сависаара не изменились. Поэтому какой-то другой партии сложно перетянуть к себе тех избирателей, которые по некоторым идеологическим или личным причинам не выбирают больше Центристскую партию. Эта часть избирателей на какое-то время останется в подвешенном состоянии, поскольку им некого выбирать. В какой-то момент часть из них, скорее всего, вернутся к центристам, либо одноразово примкнут к новой, проектной партии, такой, например, как "Эстония 200", но не к ранее сформировавшейся.
- На местных выборах для достижения успеха необходимы известные местные люди. Как у "Isamaa" с этим обстоит дело?
- На местных выборах так же значимы как личности, так и местные связи и зависимость от местных властей. Это уже сформировавшаяся сеть, это рабочие и служебные места, от которых зависят благополучие, конкурсы госпоставок, договоры о сотрудничестве, работа и услуги, которые заказываются местной властью. Это не только своеобразие Ида-Вирумаа, это по всей Эстонии так.
- Это неизбежность?
- В известном смысле да, неизбежность, поскольку местные выборы связаны именно с местной жизнью и оказанием местных услуг. Но это очень хрупкое равновесие. Теневые стороны - опасность коррупции, конфликты интересов и т.д. Мы знаем много подобных случаев. К сожалению, эта зависимость имеется и часть людей заинтересована быть во власти в местных самоуправлениях, чтобы сохранить свои рабочие места, доходы и договорные связи.
- В каких самоуправлениях Ида-Вирумаа "Isamaa" сможет на предстоящих местных выборах выставить конкурентоспособные списки?
- Мы должны оценивать свои возможности. Не стоит строить иллюзии, что, мол, пойдем побеждать в Нарву, но пограничный город настолько важный центр, что там необходимо выходить со своим списком. Ставим мы свои цели также в Йыхви и Люганузе.
- Почему "Isamaa" не видно в Ида-Вирумаа? Было бы логично, если бы за год до выборов ваши люди вышли со множеством идей и мыслей, как лучше организовать управление Йыхви или Нарвой.
- Да, нам надо становиться активнее. Я надеюсь, что через год не придется задавать этот же вопрос.