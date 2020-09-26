Если верить, что прикосновение к платью невесты приносит счастье, то в музее Ийзакуского кихельконда сейчас множество возможностей это сделать. На свадебной выставке "Mehele minemise aeg" ("Время замужества"), подготовленной вместе с местными жителями, более двадцати свадебных нарядов рассказывают о самом счастливом дне жизни.

Когда возникла идея устроить выставку, в фонде музея было всего одно свадебное платье, зато с историей: в нем невеста оставила жениха у алтаря в 1992 году. Позднее она надела это же платье на конфирмацию, а еще позже передала музею.