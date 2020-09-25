Концерт открытия сезона: прежде угощали конфетами, теперь выдают маски

Праздник состоялся несмотря ни на что, и приподнятое настроение царило в зале. Один из гостей пошутил, что раньше в честь таких событий угощали конфетами или напитками, а теперь вручают маски. К счастью, несмотря на быстрый рост заболеваемости в Ида-Вирумаа, "Eesti Kontsert" не отменил выступление, но о социальной дистанции позаботились и всех зрителей попросили по возможности приходить на концерты в масках. Тем, у кого их не было, предлагали взять при входе. Гости относились с пониманием и надели почти все.

Интерес к концерту открытия оказался большим - с учетом ограничений все билеты в партер были проданы заранее, а "опоздавшие" могли расположиться на балконах.

Маски не помешали насладиться музыкой и великолепной программой, составленной маэстро Андресом Мустоненом. К сожалению, из-за болезни не смог приехать всемирно известный скрипач из России Вадим Репин, поэтому программу пришлось немного изменить, но никто не роптал - публика с восторгом принимала и оркестр, и солистов Арво Лейбура (скрипка) и Ирину Захаренкову (фортепиано).