Тойлаские морские спасатели приобрели в Англии катер

Отправленный 17 сентября на грузовом транспорте из Пула (Англия) катер для морских спасателей через неделю прибыл на пристань в Тойла, где будет обслуживать третье подразделение.

Ранее судно находилось в проливе Ла-Манш и базировалось на острове Джерси, находящемся под юрисдикцией Великобритании, затем использовалось во внутренних водах Ирландии, поведал добровольный морской спасатель Мехис Луус историю изготовленного в 2002 году катера.

Доселе добровольные морские спасатели Эстонии получали подержанные катера из Финляндии. "Часто у финнов были старые английские катера. Теперь мы купили катер непосредственно в Англии", - говорит Луус.

К службе судно, стоящее около 50000 евро, приступит, очевидно, ранней весной, с началом навигации.

Старый катер, который к тойласким спасателям поступил в 2009 году из Финляндии, надеются продать какому-нибудь подразделению морских спасателей Эстонии. "Старое судно вполне в порядке, просто мы хотели развития. Новый катер на метр длиннее, а это означает, что в открытом море он надежнее. Там также установлены два мотора, так что и возможности буксирования будут лучше прежних", - приводит доводы Луус.