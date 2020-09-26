Сб, 26.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Креативная сила уличного искусства: продолжение следует

На такой рисунок из окна смотреть гораздо приятнее.

ФОТО: Частный архив

Энтузиасты Кохтла-Ярвеского молодежного центра продолжили затею участников фестиваля уличного искусства "Rural Urban Art", приложив свою руку к украшению города: разрисовали стену подстанции "Elektrilevi", заодно устранив последствия действий неизвестных вандалов.

По словам молодежного работника Елены Криводоновой, борьба с авторами несанкционированного граффити на этом объекте длится годами, а заботятся об этом домике они потому, что он виден из окон молодежного центра.

- Смотреть хочется на что-то красивое, - говорят энтузиасты. - Вкусы у нас не совпадают с "конкурентами", вот и приходится время от времени закрашивать их "шедевры".

На этот раз команда "молодежки" постаралась особенно - получился симпатичный горный пейзаж. Может, теперь горе-граффитисты не станут оставлять здесь свои "автографы"? 

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