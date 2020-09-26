Креативная сила уличного искусства: продолжение следует

Энтузиасты Кохтла-Ярвеского молодежного центра продолжили затею участников фестиваля уличного искусства "Rural Urban Art", приложив свою руку к украшению города: разрисовали стену подстанции "Elektrilevi", заодно устранив последствия действий неизвестных вандалов.
По словам молодежного работника Елены Криводоновой, борьба с авторами несанкционированного граффити на этом объекте длится годами, а заботятся об этом домике они потому, что он виден из окон молодежного центра.
- Смотреть хочется на что-то красивое, - говорят энтузиасты. - Вкусы у нас не совпадают с "конкурентами", вот и приходится время от времени закрашивать их "шедевры".
На этот раз команда "молодежки" постаралась особенно - получился симпатичный горный пейзаж. Может, теперь горе-граффитисты не станут оставлять здесь свои "автографы"?