В Ида-Вирумаа не удалось притормозить распространение коронавируса

Утром в четверг и в пятницу утром Департамент здоровья сообщил соответственно о 16 и 11 новых зараженных, их общее число достигло 162. Под наблюдением департамента находятся 864 человека.

Распространение вируса в Ида-Вирумаа по состоянию на пятницу Заболевших - 162

В близком контакте - 864

На лечении в Ида-Вируской центральной больнице - 13 заразившихся

Очагов (как минимум шесть заразившихся) - 6

Коронавирус проник и в попечительский дом

Коронавирус дошел и до попечительского дома, учреждения, находящегося в центре города Йыхви, где ранее вирус был выявлен у одного социального работника, а на этой неделе у трех жильцов, все они отправлены на лечение в больницу. В муниципальном попечительском доме 80 жильцов и 35 работников.

Директор попечительского дома Артур Сепперн надеется, что число зараженных не увеличится. "Мы установили очаг заражения", - заявил он, пояснив, что инфекция попала в дом через социального работника, который, вернувшись из Финляндии, раздавал отпускные деньги и заразил часть людей.

По словам Сепперна, люди находятся в отдельных зонах и свой коридор они не покидают. "К счастью, у нас есть на этажах балконы, где они могут дышать свежим воздухом". Он отметил, что большинство работников и он сам с заболевшим работником не соприкасался. Сепперн в четверг был в маске и в резиновых перчатках на заседании Йыхвиского волостного собрания, и признался, что если бы не было голосования по вопросу выражения недоверия, где важен каждый голос, он бы на заседание не пришел.

По словам Эйке Кингсепп, пресс-секретаря Департамента здоровья, каждый день приносит новые данные о предприятиях и учреждениях, где выявлены новые заразившиеся или бывшие в близком контакте. В пятницу к ним добавилось как очаг еще одно предприятие в Силламяэ, где тест на коронавирус дал положительный результат как минимум у шести человек.

Вирус, по ее словам, проник и в лабораторию Нарвской больницы, где заразились четыре лаборанта. В Ида-Вируской центральной больнице заразились два работника операционного отделения, поэтому проведение плановых операций приостановлено.

Не все близко контактировавшие остаются дома

По словам Кингсепп, коронавирус распространяется, к сожалению, и в школах Ида-Вирумаа. Так, в Кохтла-Ярве шесть, в Йыхви три и в Силламяэ четыре учебных заведения, где есть зараженные или бывшие в близком контакте. "Распространение вируса в Ида-Вирумаа, к сожалению, продолжается. Нами выявлены случаи, когда люди, соприкасавшиеся с зараженными и обязанные находиться дома в ожидании анализов, посещают публичные места и являются возможными разносчиками вируса", - она отмечает, что это преимущественно молодежь.

В то же время озабоченность Департамента здоровья вызывает то, что в числе заразившихся растет доля группы риска (люди старше 50 лет) и что почти каждый день приходилось доставлять заболевших в больницы.

В Ида-Вируской центральной больнице в инфекционном отделении имеется 16 коек для приема заболевших коронавирусом. В пятницу во второй половине дня тринадцать из них были заняты. Аппарат искусственной вентиляции никому не потребовался.

Ида-Вируская центральная больница регулярно направляет часть больных на лечение в другие больницы Эстонии, чтобы быть готовой к приему новых пациентов с тяжелыми симптомами.

Пресс-секретарь больницы Анна Медведева сказала, что при необходимости возможно постепенно довести количество мест для больных коронавирусом до шестидесяти, но для этого необходимо преобразовать работу отделения экстренной медицины и работу других отделений.