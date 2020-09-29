В Силлаору установлен счетчик рыбы

На прошлой неделе в реке Пуртсе в рамках проекта "LIFE IP CleanEST" установлен счетчик рыбы, который будет производить видеозапись рыб, проходящих через учетную зону.

С помощью направляющего заграждения все рыбы движутся в учетную зону, и ни одна из них не уйдет от внимания видеокамеры. Это наиболее эффективный способ узнать, функционирует ли созданный рыбоход и какие виды как в верхнем, так и в нижнем течении его используют.

Результат не пришлось ждать долго: менее чем через сутки в учетной зоне уже плавала первая морская форель.

Годами в реку Пуртсе поселяют лосося, и, по имеющимся данным, туда на нерест приходят морская форель, речная минога.

Отслеживание с помощью счетчика позволяет определить, оправдало ли себя размещение лосося в реке и сколько из этих рыб возвращаются на нерест в родную реку.