Вт, 29.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

В Силлаору установлен счетчик рыбы

Установка рыбохода в Силлаору.

ФОТО: Агентство окружающей среды

Первая морская форель уже плавала в учетной зоне. 

На прошлой неделе в реке Пуртсе в рамках проекта "LIFE IP CleanEST" установлен счетчик рыбы, который будет производить видеозапись рыб, проходящих через учетную зону.

С помощью направляющего заграждения все рыбы движутся в учетную зону, и ни одна из них не уйдет от внимания видеокамеры. Это наиболее эффективный способ узнать, функционирует ли созданный рыбоход и какие виды как в верхнем, так и в нижнем течении его используют.

Результат не пришлось ждать долго: менее чем через сутки в учетной зоне уже плавала первая морская форель. 

Годами в реку Пуртсе поселяют лосося, и, по имеющимся данным, туда на нерест приходят морская форель, речная минога.

Отслеживание с помощью счетчика позволяет определить, оправдало ли себя размещение лосося в реке и сколько из этих рыб возвращаются на нерест в родную реку. 

Смотрите на плавающую в учетной зоне морскую форель ЗДЕСЬ.

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