Вт, 29.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

У кассы по безработице число предложений о работе за год сократилось наполовину

Весной прошлого года на ярмарке труда и карьеры в Йыхви предлагалось более тысячи рабочих мест, примерно столько же было и посетителей. Нынче ярмарка пройдет в виртуальном пространстве, зато продлится несколько дней.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Касса по безработице сейчас предлагает в Ида-Вирумаа более 500 вакансий, что почти наполовину меньше, чем год назад.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Если в прошлые годы в каждом уезде была своя ярмарка труда и карьеры, а в Ида-Вирумаа - даже несколько, то в этом году касса по безработице организует одну общереспубликанскую ярмарку, которая пройдет с 29 сентября по 2 октября в виртуальном формате. 

Равноценна ли виртуальная ярмарка традиционной?

Ливиа Лаас.

ФОТО: Частный архив

Руководитель услуги Эстонской кассы по безработице Ливиа Лаас:

- Виртуальная ярмарка, по сути, предлагает те же возможности, что и традиционная. Работодатели открывают на определенной платформе свои стенды, боксы и затем начинают рассказывать о себе и о возможностях, которые они предлагают. Разумеется, на ярмарке представлена информация о свободных рабочих местах.

Общаться с работодателями на виртуальной ярмарке возможно через онлайн-чат, по телефону и электронной почте. Кроме того, необязательно следить за всеми работодателями Эстонии, их можно сгруппировать по регионам. Рабочие места предлагаются самые разные, так что однообразия опасаться не нужно.

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