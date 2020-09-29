У кассы по безработице число предложений о работе за год сократилось наполовину

Касса по безработице сейчас предлагает в Ида-Вирумаа более 500 вакансий, что почти наполовину меньше, чем год назад.
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Если в прошлые годы в каждом уезде была своя ярмарка труда и карьеры, а в Ида-Вирумаа - даже несколько, то в этом году касса по безработице организует одну общереспубликанскую ярмарку, которая пройдет с 29 сентября по 2 октября в виртуальном формате.
Равноценна ли виртуальная ярмарка традиционной?
Руководитель услуги Эстонской кассы по безработице Ливиа Лаас:
- Виртуальная ярмарка, по сути, предлагает те же возможности, что и традиционная. Работодатели открывают на определенной платформе свои стенды, боксы и затем начинают рассказывать о себе и о возможностях, которые они предлагают. Разумеется, на ярмарке представлена информация о свободных рабочих местах.
Общаться с работодателями на виртуальной ярмарке возможно через онлайн-чат, по телефону и электронной почте. Кроме того, необязательно следить за всеми работодателями Эстонии, их можно сгруппировать по регионам. Рабочие места предлагаются самые разные, так что однообразия опасаться не нужно.