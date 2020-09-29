Вт, 29.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Лужи с сюрпризами загоняют автомобили на тротуар

Вера Ващенко утверждает, что преодолевать препятствия по дороге домой им приходится уже десятки лет и с каждым годом все хуже.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В этом году из городского бюджета Кохтла-Ярве на капремонт дорог было выделено более 600 тысяч евро, плюс более двух миллионов инвестиций из еврофондов, благодаря чему приводятся в порядок главные артерии. Однако проблем с внутриквартальными и дворовыми участками еще много.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Накипело! Ждем тридцать лет - сколько еще? - не сдерживает эмоций Вера Ващенко, жительница дома по бульвару Эстония, 6. - Живу здесь 38 лет, и три десятка из них мучаемся - на дороге вдоль дома теперь уже такие ямы, что дождевая вода в них не высыхает и даже машины боятся заезжать. Объезжая лужи, автомобили выезжают на тротуар, и, выходя из подъезда, мы постоянно рискуем оказаться под колесами. Заколдованное место что ли? Вокруг столько всего делается, а нас все стороной обходят. Впереди зима, гололед - люди на этих ухабах и летом падают, представляете, что зимой творится?

Картина действительно удручающая. Причем дом стоит отнюдь не на окраине, движение постоянное - ездят не только "свои", есть проезд и к соседним домам. Едут по тротуару, потому что все местные автомобилисты знают, что лужи могут преподнести неприятный сюрприз. Соседи рассказывают, что на углу однажды автомобиль даже провалился.

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