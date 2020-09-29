Лужи с сюрпризами загоняют автомобили на тротуар

- Накипело! Ждем тридцать лет - сколько еще? - не сдерживает эмоций Вера Ващенко, жительница дома по бульвару Эстония, 6. - Живу здесь 38 лет, и три десятка из них мучаемся - на дороге вдоль дома теперь уже такие ямы, что дождевая вода в них не высыхает и даже машины боятся заезжать. Объезжая лужи, автомобили выезжают на тротуар, и, выходя из подъезда, мы постоянно рискуем оказаться под колесами. Заколдованное место что ли? Вокруг столько всего делается, а нас все стороной обходят. Впереди зима, гололед - люди на этих ухабах и летом падают, представляете, что зимой творится?