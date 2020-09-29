Вт, 29.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В Ахтмескую школу искусств впервые пришли взрослые ученики

Лийна и Андрей Пономаревы вместе поступили в АШИ и выбрали скрипку.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Несмотря на сложности, вызванные коронавирусом, кохтла-ярвеские школы искусств довольны нынешним набором, а в Ахтмеской школе искусств приняли также взрослых, заинтересованных в освоении музыкальных инструментов. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт сказала, что организовать обучение взрослых побудил интерес самих горожан - в прошлом году люди неоднократно спрашивали о такой возможности. У соседей из Йыхви такой опыт есть, ахтмесцы тоже решили попробовать. В списке четыре ученика - пришли на скрипку, флейту и гитару, но он еще открыт, и педагоги готовы принять еще несколько человек. 

- Возраст не ограничен и вступительных экзаменов нет, главное - желание ученика и возможность учителя выделить время, - комментирует директор. - Занятия проходят дважды в неделю и подход индивидуальный в зависимости от способностей и возможностей. Экзаменов по окончании года обучения они сдавать не будут, но свои достижения продемонстрируют в наших концертах. 

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