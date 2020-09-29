В Ахтмескую школу искусств впервые пришли взрослые ученики

Директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт сказала, что организовать обучение взрослых побудил интерес самих горожан - в прошлом году люди неоднократно спрашивали о такой возможности. У соседей из Йыхви такой опыт есть, ахтмесцы тоже решили попробовать. В списке четыре ученика - пришли на скрипку, флейту и гитару, но он еще открыт, и педагоги готовы принять еще несколько человек.