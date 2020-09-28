В Кохтла-Ярве школа целиком перешла на домашнее дистанционное обучение

Ученики старших классов, с пятого по девятый, остались дома еще на прошлой неделе, когда пришли сообщения о первых положительных пробах среди связанных со школой людей. К воскресенью число заразившихся выросло до шести, что, согласно методике подсчета Департамента здоровья, классифицируется как очаг коронавируса. После этого руководство школы решило оставить на домашнем обучении начиная с этой недели и младшие классы.

От празднования дней рождения стоит воздержаться

Кесклиннаская школа - вторая школа Ида-Вирумаа наряду с кохтла-ярвеской Таммикуской основной школой, которая официально признана очагом коронавируса. Тем не менее в Таммикуской основной школе учащиеся некоторых классов продолжают посещать школу.

По словам пресс-представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, очаги в обеих школах связаны с празднованием дня рождения. "В одной квартире устроили скромный праздник по случаю дня рождения, но оттуда вирус распространился в школы", - сказала она, призвав людей воздержаться от празднования дней рождения и других знаменательных дат.

По состоянию на утро понедельника в Ида-Вирумаа коронавирус выявлен у 187 человек. Число людей, находящихся под наблюдением Департамента здоровья, увеличилось до 968. За прошедшие сутки о положительной пробе узнали 13 жителей Ида-Вирумаа. По данным на утро понедельника, в Ида-Вируской центральной больнице было 15 пациентов с коронавирусом, за последние сутки добавилось два пациента.

В ближайшее время ситуация должна улучшиться

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, с каждым новым заболевшим, как правило, добавляется широкий круг близких контактов. "Учителя ведут уроки у нескольких классов, дети находятся вместе в разных помещениях и группах. Поэтому хорошо на некоторое время перейти на дистанционное обучение, чтобы быстрее вернуться к нормальному учебному режиму", - сказала она, добавив, что в ряде школ в некоторых классах период изоляции на этой неделе подходит к концу.

Одно время положение в Ида-Вирумаа было таково, что за сутки выздоравливал один человек, а заболевали тринадцать. Теперь это соотношение должно начать понемногу меняться. Марье Муузикус, заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья 15

Муузикус отметила, что симптомы заболевания проявляются у людей совершенно по-разному. "Сложность в том, что человек становится заразным уже за два дня до появления симптомов. Многие тренировки или встречи проходили как раз в этот период, и многие из тех, кто был вместе с заразившимися, неизбежно тоже заболели. Кружки по интересам и футбольные тренировки посещают дети из разных школ, и оттуда инфекция распространяется дальше", - сказала она.