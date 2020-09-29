Нарва просит у министров больше денег на перестройку школы

Проект по строительству и оснащению учебного здания основной школы, образующейся в результате реорганизации Кесклиннаской гимназии, оценивался Нарвской горуправой предварительно и округленно в 6 миллионов евро. Теперь на повестку дня встала вдруг куда большая стоимость - 9,1 миллиона, а вместе с расходами на проектирование, стройнадзор, меблировку сумма приблизится к 10 миллионам.

Такую неприятную неожиданность в сентябре эмоционально обсуждали на заседании стратегической комиссии Нарвского горсобрания. Прозвучали слова как о необходимости продолжать заниматься этим проектом, так и предположение о возможности оставить здание Кесклиннаской гимназии таким, как есть.

Названный проект увязан с планом строительства в Нарве двух новых государственных гимназий к сентябрю 2023 года: у госгимназий смежные с муниципальными школами участки недвижимости, и строительство самой крупной госгимназии на улице Александра Пушкина планируется заодно с обновлением Кесклиннаской школы. Тем не менее с точки зрения проектирования и финансирования это самостоятельные проекты.

Договор о проектировании строительства Кесклиннаской школы на базе нынешней одноименной гимназии был заключен департаментом развития и экономики Нарвской горуправы 20 марта 2020 года на основе концепции "Tahvel" от архитектурного бюро "Salto". Согласно представленной проектировщиком смете, стоимость строительства составит порядка 9,1 миллиона евро, а вместе с другими необходимыми расходами общая цена проекта превысит 9,8 миллиона.

При планировавшейся с 2016 года стоимости проекта до 6 миллионов Нарве было обещано государственное софинансирование в размере до 5 миллионов из денег Европейского фонда регионального развития, остальное - из городского бюджета. Удорожание проекта увеличит долю собственного финансирования приблизительно в четыре раза. Это "невозможно, к сожалению, в сегодняшней кризисной ситуации и с учетом предполагаемого уменьшения городского бюджета в ближайшие годы", - признал мэр Нарвы Алексей Евграфов в обращении к министрам образования и госуправления.