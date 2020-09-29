"Нарва-Транс" снова опускается в конец таблицы

В воскресенье "Транс" со счетом 1:2 уступил "Нымме Калью", который спустя месяц после изрядно подкосившей команду вспышки коронавируса снова смог вывести на поле сразу всех своих лучших игроков. "Транс" проигрывал 0:2 уже в первом тайме. Офосу Аппиа забил ответный гол за несколько минут до финального свистка.

В пяти последних матчах "Транс" потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. В пяти играх нарвским игрокам удалось отправить мяч в ворота соперника лишь два раза. С момента последней победы прошло уже почти полтора месяца.