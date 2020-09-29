"HITO/Karjamaa" начал сезон с победы

Ида-вируская команда на выезде со счетом 79:71 обыграла команду "Jõgeva VSK/Tartu Ülikool". После первой половины матча "HITO/Karjamaa" опережал соперника на шесть очков, однако во второй половине игра у идавирусцев разладилась, и перед последней четвертью "HITO/Karjamaa" отставал на три очка. В начале последней четверти уже соперник оторвался на шесть очков, но тем не менее "HITO/Karjamaa" удалось решить исход встречи в свою пользу.

Важную роль в этом сыграл присоединившийся в начавшемся сезоне к ида-вируской команде воспитанник клуба, 22-летний Айвар Грюнинг, который переломил ход игры, забив четыре раза за четыре минуты. В победном матче он записал на свой счет в общем 13 очков и семь подборов. Однако наибольший вклад все-таки внесли опытные мастера: 36-летний Марго Тали набрал 19 очков и отдал пять результативных передач, Вейко Симм, который на год младше, добавил 16 очков и подобрал восемь мячей.

Команда Алутагузе, которая в прошлом сезоне входила в число сильнейших во второй лиге, в первом матче на домашней площадке с разгромным счетом уступила команде Вырумаа - 65:93.