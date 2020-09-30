Открытие нового бассейна в Нарве переносится на следующий год

В пятницу, 2 октября, состоится торжественное открытие единого жилого, учебного и тренировочного центра Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета по ул. Пауля Кереса, 14. Строительство уникального огромного здания (9707 кв. метров), в котором большая часть конструкций и стены сделаны из дерева, шло с марта 2019 года.

Распоряжением Нарвской горуправы от 25 сентября учебному центру выдано разрешение на эксплуатацию.

Со следующей недели в новый дом начнут переезжать несущие службу в приграничном городе иногородние пограничники и полицейские, чье нынешнее общежитие в Нарве являлось объектом критики много лет. Также шаг за шагом начнутся в новых аудиториях занятия.

Бассейном некому заняться

Одна из изюминок новостройки - 25-метровый плавательный бассейн, который в 2019 году авансом назвали даже бассейном имени Ратаса и Осиновского. Он предназначен как для проживающих в этом доме, так и для всех желающих нарвитян. В отношении бассейна тендер по поиску оператора объявит АО "Riigi Kinnisvara" как собственник недвижимости.

Принципиальное решение о передаче управления бассейном третьему лицу было принято в первом полугодии 2020 года, однако тендер не объявлен до сих пор. "Открытие бассейна в плане на начало нового года", - сообщила Анне Кивимяэ, координирующая в Академии внутренней обороны проект Нарвского учебного центра.

- Мы очень надеемся, что бассейн начнет работать с нового года, - подтвердил "Северному побережью" советник ректора академии Пеэтер Тамбу. - Это обидно для нас, потому что мы вложили туда много времени, денег и сил. Видеть такой бассейн и не иметь возможности самим его использовать и открыть для горожан - это грустно.

По словам Тамбу, академия сама не вправе предоставлять эту услугу и не имеет соответствующих специалистов. Но вузу придется платить за уход за бассейном в месяцы его вынужденного простоя.

Сам Тамбу однажды совершил пробный заплыв. "Чудесные ощущения, - делится он впечатлением. - Тем больше обидно, что пока не могу поделиться этим с другими людьми. Это один из самых красивых, уютных, удобных бассейнов, в которых я плавал когда-либо".

Новостройка заслуживает похвал

Вообще, оценивая общий итог строительства Нарвского учебного центра, Пеэтер Тамбу, являющийся архитектором по образованию, сказал, что очень доволен результатом: все сделанное полностью соответствует проекту. "Таких условий для общежития и учебы, наверное, нет больше нигде в Эстонии", - считает он.

Отдельных похвал заслужил стрелковый тир при учебном центре. По словам Тамбу, зашедшие туда специалисты сказали, что "это не тир, это - мечта".

Новый нарвский жилой, учебный и тренировочный центр Академии внутренней обороны также вмещает в себя общежитие для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. Нынешнее их общежитие в старом здании по соседству не выдерживало никакой критики и уже расселено.

Автором архитектурного решения центра является архитектурное бюро "Kolm Pluss Üks". Конструктивно главной особенностью здания являются три жилых этажа из дерева, которые делают его самым большим многоэтажным общественным деревянным зданием в Эстонии.

Открытие без многолюдного праздника

На открытии 2 октября планируют выступить министр внутренних дел Март Хельме, ректор Академии внутренних дел Марек Линк, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер, председатель правления построившего здание АО "Nordecon" Герд Мюллер. Символическую ленту перережут под звуки оркестра полиции и погранохраны.

По словам Пеэтера Тамбу, открытие будет из-за риска распространения коронавируса гораздо более скромным, чем когда-то мечтали: не состоится, например, концерта для нарвитян и шумного гулянья. Даже решили отменить празднование внутри нового дома - и церемония открытия состоится перед ним на улице.