Кадри Таммай: Предпринимательство - не привилегия столицы, оно повсюду

Сами эстоноземельцы обычно не верят, что мы живем в идеальном месте, чтобы начать свой бизнес. Все же кажется, что где-то лучше, там больше возможностей, денег и клиентов. Однако именно к нам приезжают люди из Америки, Европы и Азии, чтобы узнать, что здесь делается по-другому, раз в Эстонии создается так много стартап-компаний.

В Эстонии более тысячи стартапов - это очень много для небольшой страны. В мировом масштабе у нас на 100000 жителей больше стартапов, чем в большинстве других стран мира. И их не только много, они также успешны.

На это есть несколько причин. Во-первых, начать бизнес в Эстонии очень просто - все можно сделать в цифровом формате, и это займет максимум 15 минут. Во-вторых, у нас много суперумных инженеров и других специалистов, которые часто готовы отдавать работе больше восьми часов в день, чтобы осуществить мечту о собственном предприятии. В-третьих, у нас имеется также необходимый образ мышления, чтобы не застревать на комфортном внутреннем рынке, а быстро расширяться по всему миру.

Однако большинство начинающих компаний по-прежнему учреждается в Таллинне. Почему? Наверняка причина не в том, что у таллиннцев самые лучшие идеи, самая лучшая команда и больше всего денег. Большей частью это приезжие из других регионов, решившие построить в Таллинне дом для себя и своей компании. Так было многие годы, но нынче всего за несколько месяцев картина кардинально изменилась. И не только в Эстонии.

Кремниевая долина была Меккой для стартапщиков - местом, куда все в какой-то момент устремляли свои взгляды и стопы. Именно с целью получить доступ к кажущемуся бездонным кошельку инвесторов, найти крупных клиентов, а очень часто, по сути, для того, чтобы просто оказаться в "нужном месте".

Никогда раньше люди не были так свободны в выборе своего местонахождения, как сейчас, и очевидно, что эта тенденция пришла, чтобы остаться.

Но на протяжении десятилетий это взвинчивало цены на недвижимость в данном регионе до заоблачных высот, приводило к дорожным заторам и превращало людей как бы в крепостных - они просто должны были там находиться. Но теперь не должны. Крупные корпорации в долине закрыли свои двери и отправили людей в домашние офисы до следующего лета или дольше, а "Twitter" и вовсе сообщил, что в будущем люди смогут сами выбирать, где они будут физически находиться для выполнения работы.

Применительно к Эстонии: вам не обязательно находиться в Таллинне или Тарту, вы можете наслаждаться бесценными видами холмистой местности, в то же время внося вклад в развитие своей компании. Никогда раньше люди не были так свободны в выборе своего местонахождения, как сейчас, и очевидно, что эта тенденция пришла, чтобы остаться.