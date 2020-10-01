Большой обзор: как за семь лет власть в Йыхви менялась

Для этих лет характерно то, что ни у одной политической силы в волостном собрании долгое время не было перевеса больше чем в один-два голоса. В этих условиях семилетняя политическая история в Йыхви наполнена по большей части властными переворотами, переманиванием членов волостного собрания за публичные льготы, предательством, обманом и блефом. Представим здесь обзор изменений, произошедших в течение семи лет во властных верхах Йыхви.