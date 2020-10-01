Чт, 1.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Большой обзор: как за семь лет власть в Йыхви менялась

Годами в Йыхви избирательный союз Осипенко был в оппозиции. После местных выборов 2013 года Тауно Выхмар пригласил этот союз к управлению в Йыхви, чтобы сделать власть стабильной, однако вышло все ровно наоборот.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Власть в Йыхви вошла в "стабильную турбулентность" после прошедших осенью 2013 года местных выборов, после чего в течение семи лет продолжалась череда "дворцовых переворотов" и бесчисленных выражений недоверия.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Для этих лет характерно то, что ни у одной политической силы в волостном собрании долгое время не было перевеса больше чем в один-два голоса. В этих условиях семилетняя политическая история в Йыхви наполнена по большей части властными переворотами, переманиванием членов волостного собрания за публичные льготы, предательством, обманом и блефом. Представим здесь обзор изменений, произошедших в течение семи лет во властных верхах Йыхви.

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