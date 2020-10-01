В Нарве подвели черту под сезоном любительского мотокросса

Хотя перед последним этапом преимущество Коноплицки составляло 41 очко, полной уверенности в победе еще не было, поскольку на этапе можно заработать максимум 50 очков. Так что могло случиться всякое. И едва не случилось. Возможный контакт с носителем коронавируса отправил претендентку на кубок тренироваться на домашнем диване, пока не станут известны результаты анализов. К счастью, оказалось, что со здоровьем все в порядке, и она смогла выйти на старт в Нарве. "Ощущение на старте было хорошее, и возникшее было напряжение рассеялось", - сказала Коноплицки. В результате в обоих заездах гонщица заняла первое место и по итогам сезона одержала уверенную победу в женском кубке.

- Нельзя сказать, что женщин на кроссовой трассе было много, но это гонка с общего старта. Больше всего радует то, что в этот раз мне удалось на трассе показать заднее колесо даже некоторым гонщикам-мужчинам, у которых раньше я плелась в хвосте, - сказала Коноплицки.

Заметно прогрессировал по ходу сезона и Эрки Раннамеэс, которого за хорошие результаты перевели посреди сезона из класса "MX E" в класс посильнее. Там более крепкие соперники, и из-за острой конкуренции часто возникают ошибки вождения. Вот и во втором заезде в Нарве он упал, но новичок в этом виде спорта показал стремительное развитие и в итоге сумел занять девятое место.