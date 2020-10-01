В центре Йыхви закипит Михайловская ярмарка

Посетители ярмарки приглашаются в центр города, в парк возле церкви святого Михаила, где будет возможность купить сельхозпродукцию и продукты садоводства, саженцы, изделия ручной работы и натуральную продукцию. Вдобавок к покупкам возможно бесплатно приобрести книги в книжной палатке Йыхвиской центральной библиотеки. Испытать себя на силу и меткость позволит стрельба из арбалета. Интересующимся строительством предложит совет команда проекта "Maja Nagu Vaja".

Ярмарка откроется в 10.00 концертом биг-бенда Йыхвиской музыкальной школы перед церковью святого Михаила. В 11.00 в церкви на органе сыграет Светлана Кекишева, а в 14.00 выступит ансамбль "Tartu Väntorel" в составе: Йоонас Кяспер (баритон), Андрес Алару (контрабас) и Ингрид Калев (шарманка).

В здании церкви работает выставка Йыхвиской художественной школы "Осенний Йыхви - легенды и современность". Музей церкви-крепости открыт для посетителей бесплатно.