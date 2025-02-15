ВИДЕО Адепты деревянных лыж показали в лесу Алутагузе первозданный стиль катания

По условиям винтажного заезда участники должны использовать лыжное снаряжение прошлого века.

"Если у кого-то на чердаке завалялись такие старые лыжи, то не бойтесь - катайтесь на них. Это не так сложно, как вы думаете - это гораздо сложнее! Но это круто!" - отметил один из участников винтажного заезда Вахур Каху.

Винтажные лыжи надел и бывший министр инфотехнологий и инфраструктуры Тийт Рийсало. "Деревянным лыжам, вероятно, уже тысяча лет. Пластиковые появились где-то в 1980-х. Если посмотреть на временную шкалу, то деревянные лыжи явно доказали свою эффективность намного дольше, чем пластиковые", - сказал он.

Рийсало добавил, что для лесов Алутагузе старые деревянные лыжи подходят идеально. "Погода - как в детстве, когда всю зиму было так же", - отметил он, комментируя зимние условия, царившие в Паннъярве в субботу, 15 февраля.