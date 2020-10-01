Ироническая история о любви от Задорнова и артистов из Ахтме

Новый сезон в клубе "Ахтме" начинается с премьеры - забавную историю о любви и не только, придуманную мастером сатиры и юмора Михаилом Задорновым, поставила артель творчества "Ответ" (АтО), которую недавно образовали творческие сотрудники очага культуры. По словам Елены Беловой, так как из-за пандемии ограничены возможности проведения традиционных массовых мероприятий, у них нашлось время воплотить в жизнь давнюю задумку - подготовить и показать спектакль для взрослой публики.

Режиссер - Оксана Вохмянина, роли исполняют Елена Белова и Борис Мяннима.

Это первая постановка нового коллектива. К произведению Задорнова инициаторы обратились не случайно - автор, обладающий прекрасным слогом и искрометным юмором, это уже оценка со знаком плюс. Как сумеют передать чувства и настроение героев артисты из Ахтме, скоро увидим, но многие кохтлаярвесцы, бывавшие на их развлекательных вечеринках, знают: эта команда отлично умеет и придумать, и воплотить, и пошутить.