Ироническая история о любви от Задорнова и артистов из Ахтме

В субботу, 3 октября в 17.00 на сцене клуба "Ахтме" - спектакль по произведению Михаила Задорнова "Хочу купить вашего мужа". Стоимость билета - 5 евро.
Новый сезон в клубе "Ахтме" начинается с премьеры - забавную историю о любви и не только, придуманную мастером сатиры и юмора Михаилом Задорновым, поставила артель творчества "Ответ" (АтО), которую недавно образовали творческие сотрудники очага культуры. По словам Елены Беловой, так как из-за пандемии ограничены возможности проведения традиционных массовых мероприятий, у них нашлось время воплотить в жизнь давнюю задумку - подготовить и показать спектакль для взрослой публики.
Режиссер - Оксана Вохмянина, роли исполняют Елена Белова и Борис Мяннима.
Это первая постановка нового коллектива. К произведению Задорнова инициаторы обратились не случайно - автор, обладающий прекрасным слогом и искрометным юмором, это уже оценка со знаком плюс. Как сумеют передать чувства и настроение героев артисты из Ахтме, скоро увидим, но многие кохтлаярвесцы, бывавшие на их развлекательных вечеринках, знают: эта команда отлично умеет и придумать, и воплотить, и пошутить.
Количество билетов ограничено, их можно приобрести в кассе клуба.