Чт, 1.10.2020
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Ироническая история о любви от Задорнова и артистов из Ахтме

Даже на репетиции эмоции бушуют - и у героев пьесы, и у самих артистов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В субботу, 3 октября в 17.00 на сцене клуба "Ахтме" - спектакль по произведению Михаила Задорнова "Хочу купить вашего мужа". Стоимость билета - 5 евро. 

Новый сезон в клубе "Ахтме" начинается с премьеры - забавную историю о любви и не только, придуманную мастером сатиры и юмора Михаилом Задорновым, поставила артель творчества "Ответ" (АтО), которую недавно образовали творческие сотрудники очага культуры. По словам Елены Беловой, так как из-за пандемии ограничены возможности проведения традиционных массовых мероприятий, у них нашлось время воплотить в жизнь давнюю задумку - подготовить и показать спектакль для взрослой публики.

Режиссер - Оксана Вохмянина, роли исполняют Елена Белова и Борис Мяннима.

Это первая постановка нового коллектива. К произведению Задорнова инициаторы обратились не случайно - автор, обладающий прекрасным слогом и искрометным юмором, это уже оценка со знаком плюс. Как сумеют передать чувства и настроение героев артисты из Ахтме, скоро увидим, но многие кохтлаярвесцы, бывавшие на их развлекательных вечеринках, знают: эта команда отлично умеет и придумать, и воплотить, и пошутить. 

Количество билетов ограничено, их можно приобрести в кассе клуба.

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