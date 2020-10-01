Количество заболевших коронавирусом в Ида-Вирумаа начало сокращаться

По состоянию на утро вторника в Ида-Вирумаа под наблюдением Департамента здоровья находилось 982 человека, из которых 190 были больны. Это пик заболеваемости на протяжении всей пандемии. К утру среды количество людей, находящихся под наблюдением, упало до 917, а количество заболевших - до 183. Один из основных показателей вспышки коронавируса - заболеваемость на 100000 жителей за последние 14 дней - упал со 134 до 127, что все еще в несколько раз выше, чем в других уездах.

Глава Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус сказала в понедельник "Северному побережью", что хотя на этой неделе из-за большого количества тесных контактов определенно будут новые случаи заражения, но есть надежда, что рост числа инфицированных замедлится.

Марье Муузикус надеется, что число заболевших в уезде в ближайшее время начнет снижаться, поскольку многие из тех, кто заболел на позапрошлой неделе, на этой неделе должны выздороветь. "Одно время положение было таково, что за сутки выздоравливал один человек, а заболевали тринадцать. Теперь это соотношение должно начать меняться".

Пять новых случаев за последние сутки в Ида-Вирумаа связаны с заражением в кругу семьи, в двух случаях инфицирование произошло на работе. Обстоятельства остальных выясняются. На этой неделе не добавилось новых очагов, их по-прежнему восемь.