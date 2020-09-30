Чт, 1.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Движение по центральной улице Силламяэ разрешили только для общественного транспорта

Обновленная улица Кеск пока открыта только для автобусов.

ФОТО: sillamae.ee

Несмотря на то, что работы по реконструкции улицы Кеск в Силламяэ еще не завершены, с 30 сентября здесь начали двигаться автобусы. Другому транспорту придется еще подождать.

Автобусные маршруты №115 и №34 вновь проходят по улице Кеск и останавливаются на прежних местах. Однако для других видов транспорта движение по капитально отремонтированной улице остается закрытым. Как объяснила специалист по информации и маркетингу Силламяэского горуправления Ольга Эскор, такое решение городские власти приняли, чтобы скорее решить ряд трудностей, которые испытывали много месяцев горожане, которые пользуются общественным транспортом. 

- Дорожное покрытие готово, автобусам больше не придется объезжать улицы, увеличивая время и маршруты, остановки на Кеск более удобные для всех, - конкретизирует она. 

Ремонтные работы на улице Кеск проводит выигравшая тендер фирма "N&V". На объекте, который входит в завершающую фазу, строители должны еще сделать разметку и озеленение. Срок передачи заказчикам по договору - 15 ноября.

В ходе реконструкции этой дороги летом были обнаружены старая булыжная мостовая и старинное кладбище 16-18-го веков, что задержало ход работ в связи с проведением исследований. 

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