Движение по центральной улице Силламяэ разрешили только для общественного транспорта

Автобусные маршруты №115 и №34 вновь проходят по улице Кеск и останавливаются на прежних местах. Однако для других видов транспорта движение по капитально отремонтированной улице остается закрытым. Как объяснила специалист по информации и маркетингу Силламяэского горуправления Ольга Эскор, такое решение городские власти приняли, чтобы скорее решить ряд трудностей, которые испытывали много месяцев горожане, которые пользуются общественным транспортом.

- Дорожное покрытие готово, автобусам больше не придется объезжать улицы, увеличивая время и маршруты, остановки на Кеск более удобные для всех, - конкретизирует она.

Ремонтные работы на улице Кеск проводит выигравшая тендер фирма "N&V". На объекте, который входит в завершающую фазу, строители должны еще сделать разметку и озеленение. Срок передачи заказчикам по договору - 15 ноября.