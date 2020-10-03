Рийна Солман: Чтобы сохраниться как народ, нам нужно больше детей

Моя главная цель как министра народонаселения - чтобы в Эстонии жило и росло больше детей, которые говорят на эстонском языке и являются носителями нашей культуры. Лишь так мы сможем достичь установленной в Конституции цели - обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века.
В этом контексте крайне важно развитие сельской жизни, поскольку статистика говорит о том, что за пределами больших городов в семьях больше детей. Статистика получателей пособия для многодетных семей показывает, что если в Харьюмаа это пособие получают менее 12% семей с детьми, то в Ярва-, Пылва-, Выру- и Валгамаа таких семей около 20%. Доля семей, в которых четверо или более детей, в Харьюмаа составляет лишь 1,6%, а в Пылвамаа - 6,1%.
Исследования показывают, что половина семей Эстонии считает идеалом семью, в которой трое или более детей. Вопреки широко распространенному мнению, желание создать большую семью никуда не делось. К сожалению, этот идеал зачастую не воплощается в реальность. Семей, которые воспитывают минимум троих детей, менее четверти, большинство женщин в течение жизни заводят одного или двух детей. Кроме того, более чем десяти процентам по разным причинам вообще не удается стать родителем.
Следовательно, у нас недостаточно детей для обеспечения сохранности народа и воспроизводства населения. Недостаточно тех, кто в будущем занял бы место нынешних врачей и учителей, продавцов и бухгалтеров, писателей и художников, а также представителей других профессий.
Эту обеспокоенность сохранностью эстонского народа выразительно сформулировали, к примеру, один из крупнейших частных благотворителей Эстонии Айно Ярвесоо и автор метафоры "демографический унитаз" Рейн Таагепера. Хотя введенное в 2017 году пособие для многодетных семей увеличило число рождений третьего ребенка почти на четверть, до цели нам все-таки еще далеко.
Каждое решение, которое помогает семьям, прокладывает путь к рождению детей и сохранению Эстонии. Важную роль в этом играют развитие возможностей жизни на селе и осведомленность о них.
"Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше", гласит пословица. Очевидно, в деревне лучше воспитывать детей, раз их там больше рождается и растет. Предлагая людям более благоприятные возможности для жизни в сельской местности, мы косвенно предлагаем им возможности воплотить в жизнь свою мечту о большой семье.
О желании многодетных семей переехать в деревню свидетельствует и статистика. По заказу Министерства финансов и Министерства внутренних дел Департамент статистики проанализировал внутреннюю миграцию в 2015-2019 годах. Из результатов следует, что на протяжении всего периода после восстановления независимости направления миграции внутри страны в общих чертах остаются неизменными: люди из-за пределов столицы концентрируется в Таллинне, а сами таллиннцы переезжают в пригороды. Население растет в Харьюмаа и - совсем немного - в Тартумаа.
Вместе с тем на фоне общего перемещения в последнее время выросло число тех людей, которые идут против течения, то есть уезжают из города в деревню. Анализ миграционных трендов в разных возрастных группах показывает, что бездетные семьи движутся в сторону Харьюмаа, а семьи с детьми уезжают в сельскую местность. Это не массовая тенденция, но она есть и внушает надежду. Эта же тенденция заметна и среди пожилых людей, которые, очевидно, предпочитают проводить золотые годы на лоне природы. Вдобавок выяснилось, что среди тех, кто покинул Харьюмаа, как минимум половина отправилась либо туда, где они раньше жили, либо туда, где они родились, что свидетельствует о крепкой связи с родным краем.
Важно отметить, что переезд в деревню в наши дни уже не связан с большим интересом к сельскому хозяйству. Общество изменилось, и те, кто не нашел работу в сельской местности, перебрались в города или даже за границу. В городе больше более простых и доступных рабочих мест. Сейчас в деревню возвращаются преимущественно те, кто берет работу с собой. Они либо создают свое предприятие, либо работают удаленно, и местные рабочие места зачастую не представляют для них интереса.
Зато их интересует мощность интернета и то, чтобы работодатель позволял работать удаленно и обеспечивал необходимые технические решения. Коронавирусный кризис в данном случае послужил как катализатором, так и тестовым периодом. Предприятия быстро разработали новые решения и создали условия для работы людей из дома. Многие люди впервые получили возможность и опыт удаленной работы, а вера работодателей в решения для удаленной работы окрепла.
Профессор геоурбанистики и географии населения Тийт Таммару недавно писал, что косвенные оценки - например, изменения в объеме передачи данных в разных районах Эстонии, - подтверждают, что во время чрезвычайного положения многие городские семьи нашли прибежище в какой-нибудь эстонской деревне. Еще рано говорить о том, скольких людей это решение подвигло переехать в деревню насовсем, но я считаю, что таких семей точно было немало.
Но все-таки зачем переезжать в деревню? Понятно, что двор хутора посреди природы, вдали от городского шума - это нечто иное, чем двор в окружении панельных домов. На деревенской улице подстерегает меньше опасностей, чем на городских улицах с интенсивным движением. Ездить на велосипеде по местной велодороге в детсад или расположенную рядом с домом школу - совсем другое дело, нежели рисковать жизнью на перекрестке Кристийне в Таллинне или каждый день часами стоять в пробках.
Цена дома, который вмещает много детей, в деревне доступнее, чем в городе. Свежий воздух, чистая природа, море, река, пруд или озеро, куда можно прыгнуть, выйдя из собственной бани, - это вещи, о которых в Таллинне можно только мечтать. Тишина. Вид из окна домашнего офиса. Даже вероятность заразиться коронавирусом в сельской местности ниже.
Реальная жизнь, конечно, разнообразнее. Из сельского дома не всегда можно уехать, так как автобусы не ходят, а топливо стоит дорого. Не всегда есть быстрый интернет. Не всегда возможно получить кредит, чтобы купить, построить или отремонтировать дом. Рядом с домом нет хороших рабочих мест, а зарплаты ниже, чем в больших центрах. Крупные культурные мероприятия не проходят под боком, а медицинская помощь в экстренной ситуации может прибыть не так быстро. В панельном доме в центре деревни соседи могут закатывать бесконечные вечеринки, но констебль всюду не поспевает, и приходится разбираться без вмешательства полиции. Это тоже реальность.
И заниматься этими проблемами нужно как на уровне государства, так и на уровне самоуправления.