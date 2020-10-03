Рийна Солман: Чтобы сохраниться как народ, нам нужно больше детей

В этом контексте крайне важно развитие сельской жизни, поскольку статистика говорит о том, что за пределами больших городов в семьях больше детей. Статистика получателей пособия для многодетных семей показывает, что если в Харьюмаа это пособие получают менее 12% семей с детьми, то в Ярва-, Пылва-, Выру- и Валгамаа таких семей около 20%. Доля семей, в которых четверо или более детей, в Харьюмаа составляет лишь 1,6%, а в Пылвамаа - 6,1%.

Исследования показывают, что половина семей Эстонии считает идеалом семью, в которой трое или более детей. Вопреки широко распространенному мнению, желание создать большую семью никуда не делось. К сожалению, этот идеал зачастую не воплощается в реальность. Семей, которые воспитывают минимум троих детей, менее четверти, большинство женщин в течение жизни заводят одного или двух детей. Кроме того, более чем десяти процентам по разным причинам вообще не удается стать родителем.

Следовательно, у нас недостаточно детей для обеспечения сохранности народа и воспроизводства населения. Недостаточно тех, кто в будущем занял бы место нынешних врачей и учителей, продавцов и бухгалтеров, писателей и художников, а также представителей других профессий.

Эту обеспокоенность сохранностью эстонского народа выразительно сформулировали, к примеру, один из крупнейших частных благотворителей Эстонии Айно Ярвесоо и автор метафоры "демографический унитаз" Рейн Таагепера. Хотя введенное в 2017 году пособие для многодетных семей увеличило число рождений третьего ребенка почти на четверть, до цели нам все-таки еще далеко.

Предлагая людям более благоприятные возможности для жизни в сельской местности, мы косвенно предлагаем им возможности воплотить в жизнь свою мечту о большой семье.

Каждое решение, которое помогает семьям, прокладывает путь к рождению детей и сохранению Эстонии. Важную роль в этом играют развитие возможностей жизни на селе и осведомленность о них.

"Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше", гласит пословица. Очевидно, в деревне лучше воспитывать детей, раз их там больше рождается и растет. Предлагая людям более благоприятные возможности для жизни в сельской местности, мы косвенно предлагаем им возможности воплотить в жизнь свою мечту о большой семье.

О желании многодетных семей переехать в деревню свидетельствует и статистика. По заказу Министерства финансов и Министерства внутренних дел Департамент статистики проанализировал внутреннюю миграцию в 2015-2019 годах. Из результатов следует, что на протяжении всего периода после восстановления независимости направления миграции внутри страны в общих чертах остаются неизменными: люди из-за пределов столицы концентрируется в Таллинне, а сами таллиннцы переезжают в пригороды. Население растет в Харьюмаа и - совсем немного - в Тартумаа.