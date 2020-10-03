Меэлис Эльдерманн хочет привести в порядок старинное здание в Люганузе

Переехавший 15 лет назад в Ида-Вирумаа нынешний заместитель председателя правления "Viru Keemia Grupp" Меэлис Эльдерманн направил в Люганузеское волостное управление заявление с просьбой приобрести принадлежащую волости недвижимость на Кивиыли теэ, 27 в поселке Люганузе. Цель - привести в порядок недвижимость и законсервировать ее.