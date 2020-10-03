Сб, 3.10.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Меэлис Эльдерманн хочет привести в порядок старинное здание в Люганузе

Старый скотный двор еще можно как законсервировать, так и реставрировать.

ФОТО: Kalle Merilai

Если Люганузеская волость согласится на отчуждение заброшенного старинного здания скотного двора, то будущий владелец Меэлис Эльдерманн согласен там поставить крышу и привести в порядок окрестности.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Переехавший 15 лет назад в Ида-Вирумаа нынешний заместитель председателя правления "Viru Keemia Grupp" Меэлис Эльдерманн направил в Люганузеское волостное управление заявление с просьбой приобрести принадлежащую волости недвижимость на Кивиыли теэ, 27 в поселке Люганузе. Цель - привести в порядок недвижимость и законсервировать ее.

Речь идет о старинном круговом здании, а точнее, о построенном в усадьбе Пюсси в 19-м веке скотном дворе, который как памятник архитектуры взят под охрану. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back