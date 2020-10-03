Очагами коронавируса стали также Йыхвиская гимназия и центр по уходу

В Йыхвиской гимназии по состоянию на пятницу коронавирус был обнаружен у семи учеников и одного учителя. Директор Татьяна Айт сказала, что новые заразившиеся выявлены среди учащихся тех классов, которые уже с прошлой среды находятся на домашнем дистанционном обучении.

Полгимназии дома

По словам директора, из 450 учащихся гимназии дома сейчас находится примерно половина, остальные ходят в школу. "Мы не сочли разумным закрывать школу полностью. К счастью, среди посещающих сейчас школу учащихся новых заразившихся не было", - отметила она, добавив, что в следующую среду пробывшие две недели дома ученики, которые за это время не заразились, должны вернуться в школу.

Директор Йыхвиского центра по уходу Артур Сепперн сказал, что, несмотря на меры предосторожности, в пятницу пришел положительный результат теста одного из работников. Один из сотрудников Йыхвиского центра по уходу заразился еще несколько недель назад, после чего вирус подхватили несколько жильцов, двое из них сейчас находятся на лечении в больнице. "Вместе с тем у двух жильцов с положительным тестом нет никаких симптомов. Но мы их, разумеется, изолировали", - сказал он.

По словам Сепперна, для предотвращения распространения вируса сотрудники работают в спецэкипировке. Он добавил, что в ближайшее время 35 работников и 80 жильцов снова пройдут тестирование.

В первой половине недели общее число заболевших в Ида-Вирумаа начало снижаться, поскольку число новых заболевших уступало числу выздоровевших, и возникла надежда, что пик заболеваемости пройден. Однако в четверг число заболевших снова пошло в рост и превысило отметку в 200 человек - за сутки прибавилось 27 новых положительных тестов. В пятницу добавилось пять новых заразившихся. В Ида-Вируской центральной больнице скончался 84-летний мужчина с коронавирусом.

По состоянию на утро пятницы под наблюдением Департамента здоровья в Ида-Вирумаа находились 1000 человек, среди них 193 заболевших.

Распространение коронавируса в Ида-Вирумаа Заболели: 193 человека

Под наблюдением Департамента здоровья: 1000 человек

Очагов коронавируса: десять Департамент здоровья

Департамент здоровья рекомендует носить маски в общественных местах, поскольку ситуация становится серьезнее по всей стране и следующие недели имеют решающее значение для того, чтобы взять распространение вируса под контроль. "Ношение маски в Эстонии необязательно, но маска - очень хорошая мера в дополнение к соблюдению дистанции, хорошей гигиене рук и хорошей респираторной гигиене", - сообщил Департамент здоровья, отметив, что маску настоятельно рекомендуется носить именно в тех регионах, где возникли новые очаги инфекции.

По сообщению Департамента здоровья, с учетом роста распространения вируса в мире и Европе зарубежные поездки рекомендуется отменить и провести школьные каникулы в Эстонии.

Идавирусцам не стоит ехать в Германию

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в четверг написал в социальной сети, что министр иностранных дел Германии утром сообщил, что с сегодняшнего дня Германия признает Ида-Вирумаа регионом с высоким риском распространения коронавируса наряду с регионами риска в других иностранных государствах.