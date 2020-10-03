Красивая музыка - посыл на здоровье

Из-за ограничений пригласить горожан на праздничный концерт в зал не смогли, но придумали, как отметить праздник, - "окутали" очаги культуры в Кохтла-Ярве и Сомпа музыкой. Погода выдалась прекрасной, много горожан гуляло и они с удовольствием останавливались послушать.

- Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения, даже лечит, - подчеркивает директор центра культуры Светлана Короткова, - поэтому это и наш посыл здоровья людям.