Красивая музыка - посыл на здоровье

Кохтла-Ярвеский центр культуры продолжает дарить горожанам маленькие радости - в Международный день музыки 1 октября здание украсили тематическими инсталляциями и почти весь день на улице звучали красивые мелодии.
Из-за ограничений пригласить горожан на праздничный концерт в зал не смогли, но придумали, как отметить праздник, - "окутали" очаги культуры в Кохтла-Ярве и Сомпа музыкой. Погода выдалась прекрасной, много горожан гуляло и они с удовольствием останавливались послушать.
- Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения, даже лечит, - подчеркивает директор центра культуры Светлана Короткова, - поэтому это и наш посыл здоровья людям.
Убедившись, что горожанам идея пришлась по душе, думают о продолжении - включать трансляцию не только по праздникам, но и в другие дни, просто для того, чтобы поднять настроение.