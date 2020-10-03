Фестиваль "Творческий котел" вернется в лето

Во вторник в Йыхвиском концертном доме лидеры ида-вируских национальных культурных обществ решали дальнейшую стратегию деятельности и, в частности, судьбу фестиваля "Творческий котел", который впервые за 17 лет не закипел - сентябрьский форум отменили из-за роста заболеваемости в Ида-Вирумаа.
К фестивалю все было готово, и самое обидное, что в этом году Круглый стол отмечает свой четвертьвековой юбилей. По словам лидера объединения Александра Дусмана, готова самая объемная информативная и интересная выставка, рассказывающая об их длинном пути.
Переносить юбилей на будущий год нецелесообразно, да и тема конференции "Дигитальная культура: живая культура и наследие" потеряет свою актуальность, так как она посвящена Году цифровой культуры, которым в Эстонии объявлен 2020-й. Поэтому было принято решение организовать юбилейную выставку и провести конференцию в этом году - даты и форма проведения согласовываются. Концерты, знакомство с национальными кухнями, мастер-классы и другие традиционные фестивальные мероприятия перенесут на следующий год. С конкретной датой и местом тоже пока не определились, но планируют "Творческий котел" запустить в августе, пока тепло и можно провести встречи на свежем воздухе. Получается, фестиваль вернется в лето, как и было в начале традиции много лет назад.
Дусман добавил, что уличные мероприятия будут дополнены национальными играми, которые есть почти у всех народов и особенно привлекательны для молодежи.