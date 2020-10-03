Фестиваль "Творческий котел" вернется в лето

Переносить юбилей на будущий год нецелесообразно, да и тема конференции "Дигитальная культура: живая культура и наследие" потеряет свою актуальность, так как она посвящена Году цифровой культуры, которым в Эстонии объявлен 2020-й. Поэтому было принято решение организовать юбилейную выставку и провести конференцию в этом году - даты и форма проведения согласовываются. Концерты, знакомство с национальными кухнями, мастер-классы и другие традиционные фестивальные мероприятия перенесут на следующий год. С конкретной датой и местом тоже пока не определились, но планируют "Творческий котел" запустить в августе, пока тепло и можно провести встречи на свежем воздухе. Получается, фестиваль вернется в лето, как и было в начале традиции много лет назад.