Для кого построен новый дом в Нарве

В новый дом на улице имени Пауля Кереса, в котором на трех этажах из древесины располагаются комнаты общежитий, в понедельник, 5 октября, начнут заселяться иногородние полицейские и пограничники, несущие службу в Нарве. В том числе полицейские из отряда быстрого реагирования, готовые в любое время суток моментально покинуть домашний уют. Для всех них предназначены в общем 126 жилых мест. Сейчас многие проживают в ведомственном общежитии на нарвской улице Александра Пушкина.

Также есть 48 мест для студентов Академии внутренней обороны, приезжающих в Нарву на обучение и практические занятия.

Второй общежитский блок предназначен для студентов и преподавателей Нарвского колледжа Тартуского университета, и этот блок занимает примерно четвертую часть всего здания. В том крыле 88 жилых мест. По последним данным, примерно четверть из них уже заняты - люди туда уже переехали. Нынешнее общежитие Нарвского колледжа располагалось в старом здании по соседству, оно не выдерживало никакой критики - и будет снесено, предположительно, весной 2021 года.

Кроме общежитий построены и оснащены учебные классы. Полицейские и пограничники приступят к занятиям с понедельника, 5 октября, а ориентировочно с середины месяца откроются в новом нарвском центре учебные модули для студентов и практикантов Академии внутренней обороны.

Тренировки - это, в первую очередь, стрельба. Построенный при доме тир является гордостью академии: он большой, с долговечными пулеуловителями, но главное - здесь можно вести огонь сразу в трех направлениях, что важно для тактического обучения полицейских. "Тут самый современный тир вообще в Эстонии и есть очень большой спрос на его использование", - прокомментировал советник ректора академии Пеэтер Тамбу.

Он добавил, что если стрелковые спортивные клубы проявят интерес, то вуз готов обсудить возможности предоставления им тира для тренировок.

Что касается рабочих мест, то в этом вопросе новому огромному дому, только длина которого достигает 120 метров, похвастаться нечем. Как отметил Тамбу, современные технологичные здания не требуют многолюдного обслуживающего персонала - и поэтому всего два администратора.

Вдобавок к администраторам в Нарву перевели рабочее место руководителя учебного стола направления погранохраны в структуре колледжа полиции и погранохраны Академии внутренней обороны. Благо, что с октября занимающийся этой работой специалист сам из Нарвы.