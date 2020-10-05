Коронавирус в Ида-Вирумаа все больше распространяется через школы

Помимо Таммикуской основной школы и Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве и Йыхвиской гимназии к очагам коронавируса в выходные добавилась силламяэская Ваналиннаская школа, где коронавирусом затронуты шесть человек.

"Коронавечеринок" не было

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, очагами признаны те школы, где минимум шесть заболевших, однако в меньшем количестве заразившиеся есть практически во всех остальных школах Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве.

По ее словам, в последние недели в Ида-Вирумаа ни один праздник или мероприятие не были источниками распространения коронавируса. Заражение происходит в основном в школе, на работе или в семье. "В один день тестируют, например, отца семейства, и тест оказывается положительным. Далее выясняется, что заразились все члены семьи, из них один ребенок ходит в детсад, двое - в школу, супруга - на работу", - описала Муузикус наиболее типичный способ распространения коронавируса в Ида-Вирумаа в последние недели.

Если люди не знают, что они заразились, и продолжают ходить на работу или в школу, то сдержать распространение вируса сложно. Марье Муузикус, руководитель Идаского отделения Департамента здоровья 7

Муузикус сказала, что у заразившихся в основном легкие симптомы, поэтому их не сразу связывают с COVID-19. "Но если в семье один человек заболевает и не остается в самоизоляции, то вирус быстро распространяется дальше", - сказала она, отметив, что нынешней осенью, в отличие от прежних лет, стоит обращаться к семейному врачу и с легкими симптомами. - Если люди не знают, что они заразились, и продолжают ходить на работу или в школу, то сдержать распространение вируса сложно".

В выходные в Ида-Вирумаа появился новый очаг, который Департамент здоровья назвал очагом в развлекательном заведении. С ним связаны девять человек из Кохтла-Ярве и Силламяэ. По словам Муузикус, этот очаг на самом деле было бы правильнее назвать очагом в кругу деятельности по интересам. "Если люди, находясь близко друг к другу, занимаются каким-то делом - будь то футбол, хоровое пение или рукоделие - и в компании есть хотя бы один заболевший человек, то вирус быстро распространяется", - сказала она.

Во всех случаях заболевания связи установлены

В субботу утром Департамент здоровья сообщил о 31 новом случае заражения в Ида-Вирумаа, в воскресенье таких случаев было 13, а в понедельник - всего один. Однако за последние сутки количество проанализированных тестов было в несколько раз меньше, чем в другие дни. Под наблюдением Департамента здоровья в уезде находятся более тысячи человек, заболели 187 человек.

По словам Марье Муузикус, несмотря на то, что цифры остаются большими, хорошо, что во всех выявленных на данный момент случаях заболевания есть конкретные связи. "Мы намерены провести еще довольно много тестов, чтобы как можно быстрее выявить всех заболевших в кругу близких контактов", - отметила она.