Для торгового центра "Tsentraal" владельцы ищут новое содержание

Из торгового центра "Tsentraal", принадлежащего скандинавскому фонду недвижимости "East Capital", в течение последнего года переехала большая часть магазинов, действовавших на втором этаже. Часть из них отправилась в принадлежащий этой же фирме торговый центр "Jewe", на реновацию которого вкупе с автостанцией ушло около трех миллионов евро, другие перебрались в открывшийся в ноябре прошлого года "Pargi Keskus".