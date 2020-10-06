Вт, 6.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Для торгового центра "Tsentraal" владельцы ищут новое содержание

Если сейчас половину центральной площади занимает парковка, то после реконструкции площадь станет свободной от автотранспорта.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Владельцы торгового центра "Tsentraal" намерены в ходе реконструкции здания привести в порядок и центральную площадь, освободив ее от автомобилей.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Из торгового центра "Tsentraal", принадлежащего скандинавскому фонду недвижимости "East Capital", в течение последнего года переехала большая часть магазинов, действовавших на втором этаже. Часть из них отправилась в принадлежащий этой же фирме торговый центр "Jewe", на реновацию которого вкупе с автостанцией ушло около трех миллионов евро, другие перебрались в открывшийся в ноябре прошлого года "Pargi Keskus". 

В Йыхви переизбыток торговых площадей 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back