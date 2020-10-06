Ида-вируские центристы осуждают устроенную Репинским акцию по выражению недоверия

Правление Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии в прошлую пятницу обсудило действия руководителя Йыхвиского отделения партии Мартина Репинского при организации властного переворота в Йыхви и заняло осуждающую позицию по отношению к нему.
- Мы дали этой деятельности осуждающую оценку. Мы обратились к нему за объяснениями и заняли позицию, что выражать своим однопартийцам недоверие подобным образом неправильно, - сказала заместитель председателя Ида-Вируского регионального отделения партии Ээви Паасмяэ, комментируя имевшие место в волостном собрании вотумы недоверия, в ходе которых с должности сняли в том числе волостного старейшину центриста Макса Каура.