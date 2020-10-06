Вт, 6.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ида-вируские центристы осуждают устроенную Репинским акцию по выражению недоверия

Мартин Репинский (стоит) сейчас не является депутатом волостного собрания, но планирует вернуться в собрание в ноябре и занять место председателя. На заседании волостного собрания в минувший четверг он наблюдал, как новым волостным старейшиной выбрали предпринимателя из Валга Юри Конрада (слева), а помощником старейшины - Эвелин Данилов. Второго помощника старейшины Тоомаса Наэля на заседании не было.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Правление Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии в прошлую пятницу обсудило действия руководителя Йыхвиского отделения партии Мартина Репинского при организации властного переворота в Йыхви и заняло осуждающую позицию по отношению к нему.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Мы дали этой деятельности осуждающую оценку. Мы обратились к нему за объяснениями и заняли позицию, что выражать своим однопартийцам недоверие подобным образом неправильно, - сказала заместитель председателя Ида-Вируского регионального отделения партии Ээви Паасмяэ, комментируя имевшие место в волостном собрании вотумы недоверия, в ходе которых с должности сняли в том числе волостного старейшину центриста Макса Каура.

Паасмяэ: Йыхвиское отделение не обсуждало

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