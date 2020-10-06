Ида-вируские центристы осуждают устроенную Репинским акцию по выражению недоверия

Мартин Репинский (стоит) сейчас не является депутатом волостного собрания, но планирует вернуться в собрание в ноябре и занять место председателя. На заседании волостного собрания в минувший четверг он наблюдал, как новым волостным старейшиной выбрали предпринимателя из Валга Юри Конрада (слева), а помощником старейшины - Эвелин Данилов. Второго помощника старейшины Тоомаса Наэля на заседании не было.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik