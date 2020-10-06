Новое университетское общежитие в Нарве может удивить ценами

В Нарве 2 октября состоялось торжественное открытие единого жилого и учебного центра Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета по ул. Пауля Кереса, 14. Львиную долю объема новостройки занимают два жилых блока.

Если проживание в общежитии Академии внутренней обороны оплачивает вуз, то в случае с общежитием Нарвского колледжа ТУ платят студенты и преподаватели. Уже заявлены цены: от 125 евро в месяц за двухместную комнату - до 250 евро за двухкомнатную квартиру. Наемная плата включает в себя расчеты за коммунальные услуги - отопление, воду и канализацию, электроэнергию.

Расценки того же уровня или несколько выше в университетских общежитиях в Тарту и Вильянди.

Преподаватели ждали других цен

О дороговизне проживания заговорили в первую очередь в преподавательской среде Нарвского колледжа. Дескать, за сопоставимые деньги можно снимать в Нарве отдельную квартиру.

Преподаватель колледжа Аэт Кийсла в своем комментарии "Северному побережью" напомнила, что первоначальная идея этого нового жилого дома заключалась в том, чтобы поддержать региональное высшее образование, содействовать приезду сюда на учебу и работу.

- Сейчас цены на нарвском рынке съемного жилья ниже, чем в этом здании, которое должно было решить проблемы с размещением. При назначении цен забыли, что Нарвский колледж находится в Нарве. Также позабылось, чем изначально объяснялась необходимость этого здания. Теперь, когда практически у всех есть навыки и опыт удаленной работы, необходимость физически находиться в Нарве начинает исчезать, - критически отметила Кийсла.

Она высказала недоумение: ценит ли Тартуский университет находящихся в Нарве работников? Считают ли там, что работа людей на месте приносит пользу региону, городу и национальному университету?

Цены адекватны рынку

Нарвские специалисты по недвижимости, однако, не выказали удивления от ценников в новом общежитии. Так, региональный руководитель "Pindi Kinnisvara" Рене Зорин лаконично прокомментировал: "Цены нормальные".

Руководитель нарвского агентства по недвижимости "Trianon" Сергей Горлач согласен с коллегой: цены вполне адекватные для нарвского рынка съемного жилья. Особенно учитывая, как отметил он, что речь идет о новостройке, в которой качество и оснащение должны быть на высоком уровне.

- Сейчас, во время коронакризиса, снять двухкомнатную хрущевку в Нарве стоит примерно двести евро в месяц, а если в такой квартире две раздельные комнаты, то ее можно и за двести пятьдесят сдать. Но с учетом того, что там (в общежитии) в цену входят и коммунальные платежи, то вообще очень хорошее предложение, - резюмировал Горлач.

В целом такими же словами он оценил другие варианты размещения, предлагаемые в новом нарвском общежитии Тартуского университета.

Общежитие - проблемный вопрос

Прошлое общежитие Нарвского колледжа ТУ, здание которого поныне стоит по соседству с только что построенным домом, начали расселять в 2017 году. Условия проживания там были спартанские, если не сказать - позорные для государственного вуза. На последующие несколько лет временным местом жительства для студентов колледжа стало общежитие профтехучилища в городе Силламяэ, что, конечно, неудобно для обучающихся в Нарве.

В день официального открытия новостройки, 2 октября, административный директор Нарвского колледжа Яанус Виллико сказал, что их вуз ждал появления нового жилого дома уже более 20 лет. Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер в своем комментарии тоже выразил удовлетворение от осуществления этой давней мечты: "Присутствие национального университета в Нарве непременно необходимо для развития региона, поэтому развитие Нарвского колледжа на протяжении уже 20 лет является кровной задачей Тартуского университета".