Рийна Сиккут: Перед болезнями некоторые более равны, чем другие

В результате число больничных удвоилось: за два месяца люди открыли на портале digilugu.ee больничный лист или лист по уходу 24000 раз. Если в марте и апреле прошлого года было в общем 54000 больничных, то нынче за тот же период - 100000. Компенсация первых трех дней болезни повлекла для больничной кассы дополнительные расходы в размере 6,7 миллиона евро.

Чрезвычайное положение закончилось, распространение вируса пошло на спад. Лето дало передышку, чтобы подготовиться к новой волне инфекции. Летом мне чаще всего доводилось слышать о беспокойстве относительно того, что осенью дистанционное обучение продолжится и выплата возмещения за первые дни болезни прекратится. Почему вопрос компенсации вдруг стал так важен?

Вспомним, что до 2009 года больничная касса платила возмещение начиная со второго дня болезни. Однако вследствие секвестров времен предыдущего финансового кризиса первые три дня болезни больше не компенсируются, а начиная с четвертого дня работодатель возмещает 70 процентов средней заработной платы за последние шесть месяцев. С девятого дня болезни компенсацию по-прежнему платит больничная касса.

В 2019 году больничная касса оплатила 291000 больничных листов на общую сумму почти 81 миллион евро. Больничный брали в основном в случае тяжелой болезни и в среднем болели 13 дней.

Сейчас правительство рекомендует оставаться дома при первых признаках болезни. Для человека это означает потерю дохода: неделя болезни отнимает у получателя минимальной зарплаты 70 евро. Нельзя ожидать, что человек останется дома при легком першении в горле или при насморке, если это создаст материальные трудности.

Предположим, что в сентябре человек неделю сидит дома с насморком и смиряется со значительным сокращением дохода. Но в октябре его коллега сдает положительный тест на коронавирус, и из-за наличия близкого контакта он берет больничный на две недели. В ноябре у него снова насморк. Для многих это вполне реальный сценарий, в котором урезанный доход сохраняется из месяца в месяц.

Если мы все следуем рекомендациям правительства в интересах собственного здоровья и здоровья других людей, то мы как будто находимся в равном положении. Но на самом деле нет. Коронавирусная осень по-разному влияет на представителей разных профессий. Это не предположение: весной многие начали работать в домашнем офисе. Работу за компьютером было легко перевести на дом, совещания проводились виртуально. Вместе с тем есть много работ, которые невозможно выполнять удаленно. Люди, работающие в больницах, домах по уходу, полиции и Спасательном департаменте, магазинах, аптеках и за конвейером, не могут взять работу на дом.