Чт, 8.10.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

"Королевский жираф" едет в Кивиыли - удивлять и научить

Станислав Варкки, актер и основатель единственного в Эстонии театра белой клоунады "Королевский жираф", умеет завести любую публику с пол-оборота.

ФОТО: Giraffe Royal

В субботу, 17 октября в 16.00 в Кивиылиском народном доме состоится красочное представление театра "Giraffe Royal" ("Королевский жираф"). Стоимость билета - 10 евро. 

Знакомство с уникальным театром в рамках юбилейного сезона "20 лет в Эстонии" будет проходить в формате творческой встречи, во время которой зрители увидят фрагменты спектаклей и видеоистории, рассказывающие о длинном творческом пути театра. В основе творческого метода "Королевского жирафа" - клоунада, фольклор, пантомима, ритуальный танец, техника владения холодным оружием, уличный театр. Коллектив удостоен многочисленных наград, среди которых "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля, первая премия конкурса русского балета в Москве, премия фонда "Благовест" за вклад в культуру и Гран-при российского национального телеконкурса "ТЭФИ".

Общение со зрителями - тоже фирменный стиль "Жирафа", поэтому участников предстоящего вечера ждут сюрпризы.

В субботней программе также мастер-класс для артистов кивиылиского театра "Отпад". По словам художественного руководителя "Отпада" Натальи Чикул, в бесплатном тренинге по актерскому мастерству смогут поучаствовать все желающие, но организаторы просят предварительно зарегистрироваться: otpad.kivi@gmail.com или по телефону 512 0660.

В этот день в Кивиыли состоится также презентация будущего совместного проекта - у обоих театров есть идеи по дальнейшему сотрудничеству.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back