"Королевский жираф" едет в Кивиыли - удивлять и научить

Знакомство с уникальным театром в рамках юбилейного сезона "20 лет в Эстонии" будет проходить в формате творческой встречи, во время которой зрители увидят фрагменты спектаклей и видеоистории, рассказывающие о длинном творческом пути театра. В основе творческого метода "Королевского жирафа" - клоунада, фольклор, пантомима, ритуальный танец, техника владения холодным оружием, уличный театр. Коллектив удостоен многочисленных наград, среди которых "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля, первая премия конкурса русского балета в Москве, премия фонда "Благовест" за вклад в культуру и Гран-при российского национального телеконкурса "ТЭФИ".

Общение со зрителями - тоже фирменный стиль "Жирафа", поэтому участников предстоящего вечера ждут сюрпризы.

В субботней программе также мастер-класс для артистов кивиылиского театра "Отпад". По словам художественного руководителя "Отпада" Натальи Чикул, в бесплатном тренинге по актерскому мастерству смогут поучаствовать все желающие, но организаторы просят предварительно зарегистрироваться: otpad.kivi@gmail.com или по телефону 512 0660.