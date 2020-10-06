Место председателя ревизионной комиссии досталось оппозиции

На состоявшемся в прошлый четверг заседании Йыхвиского волостного собрания, на котором вступило в должность новое волостное управление, проходили и выборы председателей комиссий волостного собрания.
Как и обещала новая коалиция, место председателя ревизионной комиссии она отдала оппозиции, а места остальных председателей оставила себе.
Председателем ревизионной комиссии избран Пауль Паас из фракции "Jõhvi Eest", получивший 16 голосов.
Представленный коалицией Эдуард Эаст получил три голоса и избран заместителем председателя комиссии.