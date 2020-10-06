Кохтла-ярвеские футболистки на финише сезона забили первый гол с игры

Выступающая в эстонской женской первой футбольной лиге команда кохтла-ярвеского ФК "Ярве" в пятницу на Йыхвиском стадионе смогла забить первый в сезоне гол с игры - в предыдущих 13 встречах сделать это никак не удавалось.
Женская команда ФК "Ярве" в первой лиге проиграла все матчи, а разница мячей по итогам предыдущих 13 встреч перед пятничным дерби с йыхвиским "Phoenix" составляла 1:136, что бывает редко. Единственный на тот момент гол был забит с пенальти в ворота раквереского "Тарваса".
В матче с Йыхви сидевшая на безголевой диете кохтла-ярвеская женская команда преподнесла сюрприз. На пятой минуте матча к отскочившему от перекладины ворот "Phoenix" после штрафного удара мячу первой успела Кристина Михельсон, которая отправила мяч в сетку ворот, что дало женской команде "Ярве" самый большой повод для радости в этом сезоне.
Окрыленные столь исключительным событием футболистки удерживали преимущество в игре с предположительно гораздо более сильным соперником целых полчаса. Однако в итоге йыхвиский "Phoenix" все-таки ожидаемо одержал уверенную победу со счетом 5:1.
Приехавший из Беларуси тренировать кохтла-ярвескую женскую команду Андрей Мигаленя сказал, что большинство девушек играют в футбол только первый год. "Наша женская команда молодая и неопытная, но с каждой тренировкой и игрой вырабатываются новые навыки. У девчонок крепкий боевой дух, несмотря на то, что мы крупно проигрывали более опытным командам", - отметил он.
Если ФК "Ярве" уверенно занимает последнее место среди 12 команд в женской первой лиге, то йыхвиский "Phoenix" с 20 очками находится на восьмом месте, что делает его лучшей женской футбольной командой Ида-Вирумаа. За ним следует женская команда "Нарва-Транса" с 13 очками.
Представительская команда ФК "Ярве" в мужской первой лиге тоже надежно обосновалась на последнем месте: за 23 тура набралось лишь три очка. В субботу на домашнем поле команда потерпела сокрушительное поражение от "Nõmme United" со счетом 1:8.
В лиге мастеров "Нарва-Транс" не может победить уже полтора месяца. Чтобы остаться в числе претендентов на место в первой шестерке к последнему туру, важно было победить в субботу занимающую шестое место в таблице тартускую "Таммеку", у которой на четыре очка больше, однако эта игра завершилась со счетом 0:0. В последних восьми матчах "Транс" сумел забить всего три гола.