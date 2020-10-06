Кохтла-ярвеские футболистки на финише сезона забили первый гол с игры

Женская команда ФК "Ярве" в первой лиге проиграла все матчи, а разница мячей по итогам предыдущих 13 встреч перед пятничным дерби с йыхвиским "Phoenix" составляла 1:136, что бывает редко. Единственный на тот момент гол был забит с пенальти в ворота раквереского "Тарваса".

В матче с Йыхви сидевшая на безголевой диете кохтла-ярвеская женская команда преподнесла сюрприз. На пятой минуте матча к отскочившему от перекладины ворот "Phoenix" после штрафного удара мячу первой успела Кристина Михельсон, которая отправила мяч в сетку ворот, что дало женской команде "Ярве" самый большой повод для радости в этом сезоне.

Окрыленные столь исключительным событием футболистки удерживали преимущество в игре с предположительно гораздо более сильным соперником целых полчаса. Однако в итоге йыхвиский "Phoenix" все-таки ожидаемо одержал уверенную победу со счетом 5:1.

Приехавший из Беларуси тренировать кохтла-ярвескую женскую команду Андрей Мигаленя сказал, что большинство девушек играют в футбол только первый год. "Наша женская команда молодая и неопытная, но с каждой тренировкой и игрой вырабатываются новые навыки. У девчонок крепкий боевой дух, несмотря на то, что мы крупно проигрывали более опытным командам", - отметил он.

Если ФК "Ярве" уверенно занимает последнее место среди 12 команд в женской первой лиге, то йыхвиский "Phoenix" с 20 очками находится на восьмом месте, что делает его лучшей женской футбольной командой Ида-Вирумаа. За ним следует женская команда "Нарва-Транса" с 13 очками.

Представительская команда ФК "Ярве" в мужской первой лиге тоже надежно обосновалась на последнем месте: за 23 тура набралось лишь три очка. В субботу на домашнем поле команда потерпела сокрушительное поражение от "Nõmme United" со счетом 1:8.