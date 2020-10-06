"Eesti Energia" объединяет шахты и электростанции в одно предприятие

- Объединение шахты "Эстония" и разреза "Нарва" с нашим производством электроэнергии и жидких топлив в одно предприятие - "Enefit Power" - создаст больше гибкости в общей цепочке ценности, повысит конкурентоспособность и обеспечит целостный взгляд на развитие крупной энергетики, - сказал член правления "Eesti Energia" Райне Пайо.

- Объединяя две компании в одну, мы не планируем больших сокращений. Но количество сотрудников, занятых в сфере крупной энергетики, никогда не было статичным и не будет таким в будущем. Мы стараемся сохранять оптимальное количество сотрудников, чтобы оно соответствовало объему работы, нашим целям и рыночной ситуации. Именно от последнего зависит то, сколько рабочих рук нам нужно в данный момент, - сказал пресс-секретарь "Eesti Energia" Прийт Лутс.