"Eesti Energia" объединяет шахты и электростанции в одно предприятие

Производство госконцерна "Eesti Energia" в Ида-Вирумаа объединяется под одной крышей - с 2021 года в результате слияния фирм "Enefit Kaevandused" и "Enefit Energiatootmine" появится новое предприятие под названием "Enefit Power", сообщает портал rus.err.ee. По заверению главного офиса госкомпании, изменения не повлекут за собой массовых сокращений.
Новое предприятие сосредоточится на повышении чистоты и эффективности производства энергии и станет центром экономики замкнутого цикла, сообщила во вторник пресс-служба концерна "Eesti Energia".
- Объединение шахты "Эстония" и разреза "Нарва" с нашим производством электроэнергии и жидких топлив в одно предприятие - "Enefit Power" - создаст больше гибкости в общей цепочке ценности, повысит конкурентоспособность и обеспечит целостный взгляд на развитие крупной энергетики, - сказал член правления "Eesti Energia" Райне Пайо.
- Объединяя две компании в одну, мы не планируем больших сокращений. Но количество сотрудников, занятых в сфере крупной энергетики, никогда не было статичным и не будет таким в будущем. Мы стараемся сохранять оптимальное количество сотрудников, чтобы оно соответствовало объему работы, нашим целям и рыночной ситуации. Именно от последнего зависит то, сколько рабочих рук нам нужно в данный момент, - сказал пресс-секретарь "Eesti Energia" Прийт Лутс.
"Enefit Power" будет работодателем для 1500 человек. На данный момент продолжается процесс выбора руководителя нового предприятия.
Фирма "Enefit Solutions", которая оказывает услуги шахтам, электростанциям и заводам масел, продолжит заниматься управлением активами крупной энергетики и планирует вскоре начать предлагать обслуживание ветряков.