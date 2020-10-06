Дмитрий Аристов завоевал бронзу на чемпионате Эстонии по полумарафону

Из-за отмены Нарвского энергетического забега чемпионов полумарафона Эстонии в этом году определяли в Тарту. Аристов трассу с несколькими крутыми подъемами протяженностью 21,1 км преодолел за время 1.09.41, что хуже его личного рекорда, установленного девять лет назад, только на 44 секунды.

Принадлежность к лучшим марафонцам Эстонии он в этом году доказал и бронзовой медалью в забеге на 10000 метров. Аристов держался на протяжении 30 км в компании претендентов на медали и на проходившем в сентябре чемпионате Эстонии по марафону, но энергия иссякла и он прервал свое участие в соревновании.