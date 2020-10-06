Дмитрий Аристов завоевал бронзу на чемпионате Эстонии по полумарафону

Дмитрий Аристов, представляющий Кохтла-Ярве, на чемпионате Эстонии по полумарафону завоевал бронзовую медаль.
Из-за отмены Нарвского энергетического забега чемпионов полумарафона Эстонии в этом году определяли в Тарту. Аристов трассу с несколькими крутыми подъемами протяженностью 21,1 км преодолел за время 1.09.41, что хуже его личного рекорда, установленного девять лет назад, только на 44 секунды.
Аристов сказал, что надеялся на лучшее время, но медалью доволен.
Принадлежность к лучшим марафонцам Эстонии он в этом году доказал и бронзовой медалью в забеге на 10000 метров. Аристов держался на протяжении 30 км в компании претендентов на медали и на проходившем в сентябре чемпионате Эстонии по марафону, но энергия иссякла и он прервал свое участие в соревновании.