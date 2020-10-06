Рейнар Халлик вернулся на игровую площадку

В игре открытия сезона против пярнуского "Sirius/Starforest" гигант ростом 2,08 метра почти не покидал площадку и принес своей команде, став лучшим, 23 очка, но этого для победы не хватило: противник оказался сильнее - 77:68.

- Это была полностью победная игра, но оплошали в концовке, и у меня броски пошли мимо. Но мне-то вообще не нравится проигрывать, придут и победы, - говорит Халлик.

В прошлом году в команде школы Халлика и Ийзакуской гимназии в основном были игроки 16-17 лет, и все игры прерванного из-за коронавируса сезона пропали. "Прогресс все-таки очень заметен. Если ранее проигрывали с разницей 40-50 очков, то во второй половине сезона парни сумели больше противостоять соперникам", - сказал Халлик, который надеется, что в будущем его собственное присутствие и тренера Андруса Лехисметса придаст молодым энтузиазма и способности состязаться.