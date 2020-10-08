Мотокросс принес Йыхви еще два титула

Общеизвестная истина, что сотрудничество у эстонцев зачастую не ладится, так возникают дублирующиеся и состязающиеся между собой мероприятия. Не исключение и мотокросс, когда в один год можно завоевать несколько титулов. Именно так и случилось с Криссу Коноплицки, которая в субботу была "коронована" как чемпионка Эстонии по хобби-кроссу среди женщин.
К счастью, заезды не проводятся в один и тот же день, и если колеса, кошелек и физическая форма позволяют, то можно принять участие в нескольких. Песчаная трасса Саку-Мяннику имеет дурную славу из-за быстро разрушающегося покрытия, которое гонщики основательно "тестируют". Криссу на старт вышла лидером среди женщин, но ошибку она себе позволить не могла, поскольку отрыв был небольшим. К счастью, все сладилось, мотогонщица из Йыхви, выступающая под флагом мотоклуба Сымерпалу, обеспечила себе титул чемпионки. "Я думала этим заездом подвести черту под сезоном, но настроение было хорошее, и я решила участвовать и в заключительных этапах кросса на выносливость. Скоро погода так и так поставит паузы в заездах, а мне захотелось "отшлифовать" свои навыки", - рассказала Криссу Конплицки.
Среди мужчин в самом быстром классе "MX Pro" чемпионский титул у Танеля Раука из Рапла, представляющего Йыхвиский мотоклуб, который в этом сезоне заработал себе первые баллы на этапе серийных заездов чемпионата Европы в Латвии. "В конце сезона возьму паузу и подумаю, в каких сериях буду участвовать в следующем году. Мне, семейному водителю-дальнобойщику, не просто участвовать во всех сериях и проводить все выходные на трассе гонок", - отметил Танель Раук.
Сезон обычных кроссов, центр тяжести которых сместился с весны на лето, уже завершен, в серии кросса на выносливость в программе еще три этапа.