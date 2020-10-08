Мотокросс принес Йыхви еще два титула

К счастью, заезды не проводятся в один и тот же день, и если колеса, кошелек и физическая форма позволяют, то можно принять участие в нескольких. Песчаная трасса Саку-Мяннику имеет дурную славу из-за быстро разрушающегося покрытия, которое гонщики основательно "тестируют". Криссу на старт вышла лидером среди женщин, но ошибку она себе позволить не могла, поскольку отрыв был небольшим. К счастью, все сладилось, мотогонщица из Йыхви, выступающая под флагом мотоклуба Сымерпалу, обеспечила себе титул чемпионки. "Я думала этим заездом подвести черту под сезоном, но настроение было хорошее, и я решила участвовать и в заключительных этапах кросса на выносливость. Скоро погода так и так поставит паузы в заездах, а мне захотелось "отшлифовать" свои навыки", - рассказала Криссу Конплицки.