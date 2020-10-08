Чт, 8.10.2020
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Ида-Вируский центр предпринимательства отметит деятельных граждан и объединения

В прошлом году самым деятельным гражданином Ида-Вирумаа стала Анне Нургамаа, которая действует на нескольких фронтах: работает педагогом в Ийзакуском музее и на общественных началах - председателем Алутагузеского отделения Эстонского общества охраны природы.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-Вируский центр предпринимательства призывает выдвигать кандидатов на конкурс, чтобы отметить деятельных граждан и лучшие общественные объединения 2020 года в Ида-Вирумаа.

- Мы хотим выделить и отметить тех, чьи достижения делают наш край лучше, общину - более сплоченной, а гражданское общество - более сильным, - пояснила консультант общественных объединений Ида-Вируского центра предпринимательства Марью Уусталу.

Награды вручат в четырех категориях. В первой категории отметят объединение, которое результативно применило во благо общины субсидию из программы поддержки местной собственной инициативы (KOP).

Во второй категории вручат награду за лучшее применение евроденег в 2020 году с целью развития общины.

Третья категория - "Ида-вируское гражданское объединение года". Им станет объединение, которое в 2020 году отличилось в области развития местной жизни, инициировало или осуществило важные для общины начинания или иные проекты, которые оживляют общину или помогают ей, а также открыто к сотрудничеству с другими объединениями, предпринимателями и самоуправлением.

В-четвертых, отметят самого деятельного гражданина Ида-Вирумаа - человека, который отличился своей деятельностью в 2020 году и содействовал позитивному развитию своего региона, уезда или сферы деятельности.

Ида-Вируский центр предпринимательства принимает кандидатуры до 9 ноября, кандидатов могут выдвигать частные лица, гражданские объединения, предприниматели, местные самоуправления и государственные учреждения. Победители будут объявлены на церемонии чествования в нарвском театральном центре "Свободная сцена" 28 ноября.

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