Ида-Вируский центр предпринимательства отметит деятельных граждан и объединения

Ида-Вируский центр предпринимательства призывает выдвигать кандидатов на конкурс, чтобы отметить деятельных граждан и лучшие общественные объединения 2020 года в Ида-Вирумаа.
- Мы хотим выделить и отметить тех, чьи достижения делают наш край лучше, общину - более сплоченной, а гражданское общество - более сильным, - пояснила консультант общественных объединений Ида-Вируского центра предпринимательства Марью Уусталу.
Награды вручат в четырех категориях. В первой категории отметят объединение, которое результативно применило во благо общины субсидию из программы поддержки местной собственной инициативы (KOP).
Во второй категории вручат награду за лучшее применение евроденег в 2020 году с целью развития общины.
Третья категория - "Ида-вируское гражданское объединение года". Им станет объединение, которое в 2020 году отличилось в области развития местной жизни, инициировало или осуществило важные для общины начинания или иные проекты, которые оживляют общину или помогают ей, а также открыто к сотрудничеству с другими объединениями, предпринимателями и самоуправлением.
В-четвертых, отметят самого деятельного гражданина Ида-Вирумаа - человека, который отличился своей деятельностью в 2020 году и содействовал позитивному развитию своего региона, уезда или сферы деятельности.
Ида-Вируский центр предпринимательства принимает кандидатуры до 9 ноября, кандидатов могут выдвигать частные лица, гражданские объединения, предприниматели, местные самоуправления и государственные учреждения. Победители будут объявлены на церемонии чествования в нарвском театральном центре "Свободная сцена" 28 ноября.