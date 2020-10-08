Ида-Вируский центр предпринимательства отметит деятельных граждан и объединения

- Мы хотим выделить и отметить тех, чьи достижения делают наш край лучше, общину - более сплоченной, а гражданское общество - более сильным, - пояснила консультант общественных объединений Ида-Вируского центра предпринимательства Марью Уусталу.

Награды вручат в четырех категориях. В первой категории отметят объединение, которое результативно применило во благо общины субсидию из программы поддержки местной собственной инициативы (KOP).

Во второй категории вручат награду за лучшее применение евроденег в 2020 году с целью развития общины.

Третья категория - "Ида-вируское гражданское объединение года". Им станет объединение, которое в 2020 году отличилось в области развития местной жизни, инициировало или осуществило важные для общины начинания или иные проекты, которые оживляют общину или помогают ей, а также открыто к сотрудничеству с другими объединениями, предпринимателями и самоуправлением.

В-четвертых, отметят самого деятельного гражданина Ида-Вирумаа - человека, который отличился своей деятельностью в 2020 году и содействовал позитивному развитию своего региона, уезда или сферы деятельности.