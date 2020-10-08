"Eesti Energia" создает в Ида-Вирумаа гигантское предприятие

По словам ответственного за крупную энергетику члена правления "Eesti Energia" Райне Пайо, на образованном в результате объединения предприятии будет около 1500 рабочих мест. "Массовых сокращений не будет, но понятно, что когда два предприятия объединяются, в руководстве происходят рокировки. Насколько сократится число руководителей, я сейчас сказать не могу, но общее правило таково, что доля руководителей в штате не должна превышать десяти процентов", - сказал он.

Шахтеры в течение 12 лет работали в фирме с четырьмя названиями

По привычке многие горняки своим рабочим местом называют "Eesti Põlevkivi", которого уже нет более десяти лет. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

У многих шахтеров может исчезнуть представление о том, в какой фирме они работают. Последние двенадцать лет они добывали сланец на предприятии, которое четырежды меняло свое название.

Логотип самой известной в истории сланцевой промышленности торговой марки "Eesti Põlevkivi" концерн "Eesti Energia" скрутил со стены своего здания уже весной 2009 года, взамен появилось название "Eesti Energia Kaevandused". Если верить Лембиту Кальювеэ, в 2006-2007 годах руководившему предприятием, а позже ставшему депутатом Рийгикогу, столичные начальники, обнаружив к своему неудовольствию в йыхвиской конторе чашки с логотипом "Eesti Põlevkivi", выбросили их в мусорный ящик.

Новое имя продержалось до лета 2016 года, когда "Eesti Energia" окрестила сланцедобывающее предприятие более утонченным и иностранным названием "Enefit Kaevandused". В это же время Нарвские электростанции слились с заводом по производству масел и объединенное предприятие стало называться "Enefit Energiatootmine".

Теперь, спустя четыре с небольшим года, в результате объединения двух гигантов образовался концерн "Enefit Power".

Однако людей, на рабочих куртках которых красуется крупными буквами надпись "Eesti Põlevkivi", еще можно встретить в городах Ида-Вирумаа.