Мэр Кохтла-Ярве не явилась на судебное заседание по собственному иску

Спор касается публикаций, обнародованных этим летом в социальной сети "Facebook". Дело в том, что местный активист Сергей Бучинский, один из представителей противников строительства завода масел в Ахтме, поделился в группе, где он является администратором, видео со встречи мэра Янченко с министром окружающей среды Рене Кокком, которое опубликовал кохтла-ярвеский городской чиновник Валерий Корб. Бучинский сопроводил видео комментарием о том, что власти решают вопросы между собой и не разговаривают с народом.