Чт, 8.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Мэр Кохтла-Ярве не явилась на судебное заседание по собственному иску

Сергей Бучинский считает, что не сделал ничего плохого и кохтла-ярвеские власти просто не терпят мнения народа.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сегодня не пришла на судебное заседание по делу, в котором она выступает в роли истца, требуя от критически относящегося к ней активиста опровергнуть якобы неверные данные.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Спор касается публикаций, обнародованных этим летом в социальной сети "Facebook". Дело в том, что местный активист Сергей Бучинский, один из представителей противников строительства завода масел в Ахтме, поделился в группе, где он является администратором, видео со встречи мэра Янченко с министром окружающей среды Рене Кокком, которое опубликовал кохтла-ярвеский городской чиновник Валерий Корб. Бучинский сопроводил видео комментарием о том, что власти решают вопросы между собой и не разговаривают с народом.

Несколько участников группы оставили под этим постом критические комментарии.

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