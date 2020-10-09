Эрик Гамзеев: Подкуп избирателей за государственные деньги

И тут же нацелившийся на пост председателя волостного собрания Репинский конкретно объяснил, каким образом эти 1,5 миллиона поступят: разумеется, благодаря тому, что два года назад Репинский поговорил об этом с премьер-министром Юри Ратасом. И теперь, гляди-ка: дзинь-дзинь - и денежки приходят…

Днем ранее, до голосования, когда Юри Конрад выступал перед членами Йыхвиского волостного собрания, многие из которых видели его впервые, он не рассказывал о своих планах по управлению Йыхви, а первым делом объявил, что правительство во главе с Центристской партией выделило Йыхви деньги на строительство футбольного холла.

Само по себе хорошо, что государство заботится о том, чтобы в Ида-Вирумаа футбольные клубы могли тренироваться даже в мороз и вьюгу. Неприемлемо то, что политики неумеренно используют государственные инвестиции для саморекламы и рядятся в чужие перья.

В случае с этим футбольным холлом важно знать, что эти деньги изначально должны были пойти по рекомендации футбольного союза в Нарву, где, в отличие от Йыхви, есть также клуб лиги мастеров. Но в последний момент произошла рокировка. Было очевидно, что Центристская партия не может послать члена своей партии баллотироваться в старейшины Йыхвиской волости с пустыми руками. Так как лучшего денежного куша взять было негде, футбольный холл у Нарвы отняли и на блюдечке преподнесли Йыхви.

Репинский может заодно приплюсовать эти полтора миллиона евро к десяти миллионам евро, которые, по его словам, уже поступили в Йыхви из государственного бюджета, опять же благодаря ему. Чем ближе следующие местные выборы, тем чаще он станет об этом напоминать, и нет ни малейшего сомнения, что эта сумма будет расти. Репинский ничуть не стесняется увенчать себя лаврами также за те свершения, над которыми годами трудились другие люди и многие предыдущие волостные управы.

Для того чтобы все жители волости узнали, какие у их волостных руководителей гениальные способности изыскивать деньги, надо раструбить об этом во все трубы. Фотоснимки и видео в социальных сетях! Волостная газета, выпуск которой приостановили в начале пандемии коронавируса (потому что волостным властям пришлось именно тогда экономить деньги на распространении информации), снова поступает во все почтовые ящики. Перед последними парламентскими выборами занимавший в то время должность волостного старейшины Репинский тоже решил выпускать волостную газету чаще прежнего и при ее поддержке едва наскреб достаточно голосов для прохождения в Рийгикогу.

Репинский ничуть не стесняется увенчать себя лаврами также за те свершения, над которыми годами трудились другие люди и многие предыдущие волостные управы. 4