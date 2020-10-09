Эрик Гамзеев: Подкуп избирателей за государственные деньги

Коренной валгамаасец Юри Конрад не пробыл волостным старейшиной Йыхви и 24 часов, как в социальных сетях появились его фотографии вместе с депутатом Рийгикогу Мартином Репинским, на которых они позируют на Йыхвиском футбольном стадионе. Сопровождала снимок радостная новость о том, что из госбюджета следующего года будут выделены деньги на строительство Йыхвиского футбольного холла.
И тут же нацелившийся на пост председателя волостного собрания Репинский конкретно объяснил, каким образом эти 1,5 миллиона поступят: разумеется, благодаря тому, что два года назад Репинский поговорил об этом с премьер-министром Юри Ратасом. И теперь, гляди-ка: дзинь-дзинь - и денежки приходят…
Днем ранее, до голосования, когда Юри Конрад выступал перед членами Йыхвиского волостного собрания, многие из которых видели его впервые, он не рассказывал о своих планах по управлению Йыхви, а первым делом объявил, что правительство во главе с Центристской партией выделило Йыхви деньги на строительство футбольного холла.
Само по себе хорошо, что государство заботится о том, чтобы в Ида-Вирумаа футбольные клубы могли тренироваться даже в мороз и вьюгу. Неприемлемо то, что политики неумеренно используют государственные инвестиции для саморекламы и рядятся в чужие перья.
В случае с этим футбольным холлом важно знать, что эти деньги изначально должны были пойти по рекомендации футбольного союза в Нарву, где, в отличие от Йыхви, есть также клуб лиги мастеров. Но в последний момент произошла рокировка. Было очевидно, что Центристская партия не может послать члена своей партии баллотироваться в старейшины Йыхвиской волости с пустыми руками. Так как лучшего денежного куша взять было негде, футбольный холл у Нарвы отняли и на блюдечке преподнесли Йыхви.
Репинский может заодно приплюсовать эти полтора миллиона евро к десяти миллионам евро, которые, по его словам, уже поступили в Йыхви из государственного бюджета, опять же благодаря ему. Чем ближе следующие местные выборы, тем чаще он станет об этом напоминать, и нет ни малейшего сомнения, что эта сумма будет расти. Репинский ничуть не стесняется увенчать себя лаврами также за те свершения, над которыми годами трудились другие люди и многие предыдущие волостные управы.
Для того чтобы все жители волости узнали, какие у их волостных руководителей гениальные способности изыскивать деньги, надо раструбить об этом во все трубы. Фотоснимки и видео в социальных сетях! Волостная газета, выпуск которой приостановили в начале пандемии коронавируса (потому что волостным властям пришлось именно тогда экономить деньги на распространении информации), снова поступает во все почтовые ящики. Перед последними парламентскими выборами занимавший в то время должность волостного старейшины Репинский тоже решил выпускать волостную газету чаще прежнего и при ее поддержке едва наскреб достаточно голосов для прохождения в Рийгикогу.
Репинский ничуть не стесняется увенчать себя лаврами также за те свершения, над которыми годами трудились другие люди и многие предыдущие волостные управы.
И Юри Конрада, и Мартина Репинского, а также лидера находящегося у власти в Йыхви избирательного союза бизнесмена-коммунальщика Николая Осипенко, с которым Репинский сейчас создал коалицию, пытались представить общественности как хороших и успешных предпринимателей. Примечательно, однако, что ТОО "Mismar" Юри Конрада, который содержит ночной клуб и заведение размещения в Валгамаа, заплатило государству, согласно общедоступным данным, в общей сложности менее трех тысяч евро налогов за последние пять лет. За пять лет!
Налоговые поступления от известной козьей фермы Конью, успешное развитие которой в свое время поспособствовало политическому взлету Мартина Репинского, в этом году упали примерно до 600 евро в месяц. Плюс предписания судебного исполнителя, задолженности по налогам. Это признаки не успешного бизнеса, а, скорее, перехода в статус постоянного "корреспондента" Налогового департамента.
Фирма Николая Осипенко "N&V", согласно вступившему в силу решению суда, заработала почти миллион евро преступного дохода в соседнем городе Кохтла-Ярве. Другие связанные с ним фирмы по вывозу мусора, в соответствии с другими судебными решениями, совершили налоговые мошенничества на сотни тысяч евро.
Трудно понять, почему Центристская партия во главе с Юри Ратасом выбирает таких деятелей в качестве своих союзников в Йыхви. Их последнее достижение - это... смещение с должности волостного старейшины центриста Макса Каура. По устоявшейся практике за этим должно было последовать исключение Репинского из партии, однако он по-прежнему сидит там как миленький. Его голос в Рийгикогу нужен для того, чтобы правительство Ратаса выстояло.
Если использование государственных инвестиций и муниципальных денег для личной политической рекламы не является подкупом избирателей, то как было бы правильно называть такую деятельность? Подкуп избирателей, помимо прочего, является уголовным преступлением, за которое Пенитенциарный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до одного года. В тех немногих случаях, когда правоохранительные органы в Эстонии заводили дела о подкупе избирателей, в основном это была ситуация, когда вблизи избирательного участка людей за десять евро, бутылку водки или другие небольшие подарки уговаривали проголосовать за нужного кандидата.
Находящиеся у власти политики фактически могут делать то же самое в гораздо большем масштабе и с помощью государственных денег. От подобного соблазна воспользоваться своим положением в интересах успеха на выборах не смогли удержаться политики из разных партий - вспомним, к примеру, предвыборную рекламу бывшего премьер-министра Таави Рыйваса на аэродроме Эмари. Практика раздачи "крышевых" денег - это ведь тоже, по сути, подкуп избирателей.
Юридически такая деятельность может быть корректной. Однако Рийгикогу стоило бы подумать, как законодательно ограничить культивирование и возможности толкования такой паразитической политики.
Наиболее эффективное средство от этого - умение и способность избирателей распознавать лживую саморекламу политиков и их попытки подкупить избирателей и не попадаться на удочку.